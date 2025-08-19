Médico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'

Saiba quais são os fatores que aumentam o risco do câncer de tireoide e como o diagnóstico precoce mudou a vida de Carla Diaz

Em 2020, a atriz Carla Diaz (34) recebeu um diagnóstico que mudou sua vida: um câncer de tireoide identificado após exames que confirmaram um nódulo maligno no pescoço. O diagnóstico precoce foi decisivo para a recuperação da artista, que passou por cirurgia e foi considerada curada no mesmo ano, sem necessidade de tratamentos adicionais.

A experiência foi registrada no documentário Metamorfose, em que Carla compartilhou medos, superações e o impacto emocional da doença. Desde então, ela tem usado sua história como exemplo de conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer, especialmente em mulheres jovens.

Para aprofundar o tema, a CARAS Brasil conversou com o oncologista Elge Werneck, que explicou detalhes sobre fatores de risco, perfis mais afetados e tipos da doença.

Câncer de tireoide é mais comum em mulheres

Carla Diaz tinha apenas 29 anos quando descobriu o tumor. Mas afinal, existe uma faixa etária ou perfil mais afetado pelo câncer de tireoide? O médico revela que sim:

"O câncer de tireoide ocorre em sua grande maioria nas mulheres, muitas delas de meia-idade. Acredita-se que sejam diagnosticados 5 casos femininos para cada homem", explica o médico.

Fatores que aumentam o risco da doença

De acordo com Werneck, alguns históricos de saúde podem influenciar no surgimento da doença: " Radioterapia para tratamento de outro câncer na infância pode induzir o desenvolvimento de câncer de tireoide na idade adulta. Além disso, o histórico familiar parece também aumentar essa probabilidade . Algumas síndromes, como Síndrome de Cowden ou de Werner , têm relação com essa patologia", afirma.

Nem sempre o câncer de tireoide é agressivo

Muitas pessoas acreditam que o câncer de tireoide seja sempre agressivo, mas, segundo o especialista, essa visão não corresponde à realidade.

"Definitivamente, não. Ao contrário, grande parte dos casos são doenças de evolução lenta, indolente, com pequenas taxas de metástases e altíssimas possibilidades curativas no diagnóstico", diz Werneck.

Tipos da doença e chances de cura

O oncologista também esclareceu que existem diferentes tipos de câncer de tireoide, e cada um apresenta um comportamento distinto.

"Os tumores bem diferenciados, chamados de papilíferos e foliculares, representam mais de 80% de todos os casos, e são os indolentes acima descritos. Além deles, outros dois tipos, o medular e o anaplástico, são mais raros, porém bem mais agressivos. As possibilidades de cura destes últimos dois são bem menores, e quando a doença já se espalhou, os tratamentos são meramente paliativos", explicou.

