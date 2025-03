Médico alerta sobre doença do ator Harrison Ford: ‘Dor latejante ou cortante’

Médico infectologista explica os detalhes da doença que afetou o ator Harrison Ford e revela que é uma doença conhecida pela dor das lesões

Há poucos dias, o ator Harrison Ford revelou que foi diagnosticado com herpes zoster e precisou cancelar seus compromissos, incluindo a ida à cerimônia do Oscar 2025. Com isso, o médico Dr. Jessé Reis Alves, infectologista e gerente médico de vacinas da GSK, revelou os detalhes da doença que é conhecida pela dor intensa e por acometer pessoas com mais de 50 anos.

Para começar, o que é herpes zoster? É uma doença conhecida como ‘cobreiro’ e é causada pelo vírus varicela zoster, que é o mesmo que causa da catapora. O vírus fica no organismo da pessoa e entra em ação quando acontece a queda da imunidade ou imunossuprimidas e pode se desenvolver em um a cada três adultos. “Conforme envelhecemos, nosso sistema imune naturalmente enfraquece, o que pode permitir a reativação do vírus, causando o herpes zoster”, afirmou.

O principal sintoma da herpes zoster

De acordo com o médico, o herpes zoster causa uma dor intensa provocada pelas lesões, que são descritas pelos pacientes como uma sensação de queimadura, dor latejante, cortante ou penetrante. “As sensações de agulhadas, queimação, pontadas e dormência, podem impactar o cotidiano com a família, o trabalho e também a convivência social. Além disso, em alguns casos, o herpes zoster pode evoluir para um quadro de neuralgia pós-herpética, uma dor crônica, que dura pelo menos 90 dias, que requer tratamento específico”, afirmou ele. Além disso, as lesões podem ter formigamento/agulhadas, ardor e coceira locais, erupção de pequenas bolhas agrupadas na pele, febre, dor de cabeça e mal-estar.

As complicações da doença

O herpes zoster pode causar complicações em casos mais graves. Algumas pessoas podem desenvolver a neuralgia pós-herpética, que é uma dor persistente por mais de 90 dias e que pode durar por anos. O risco é maior em pessoas com o sistema imunológico comprometido ou suprimido.

Além disso, outras complicações comuns são: sequelas oculares, superinfecção bacteriana das lesões, paralisias de nervos cranianos e periféricos, meningoencefalite, pneumonite, hepatite e necrose retiniana aguda.

É possível prever quando a herpes zoster vai surgir?

Infelizmente não é possível prever quem irá manifestar herpes zoster. É uma doença imprevisível. De acordo com o CDC estadunidense, os dados mostram que 99,5% da população acima de 40 anos carrega o vírus varicela zoster e pode ter a reativação do mesmo ao longo da vida.

