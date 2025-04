Médico alerta sobre diagnóstico de Lady Gaga às vésperas de show no Rio: 'Dor crônica generalizada'

Cantora Lady Gaga fará show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Lady Gaga está de volta ao Brasil após 13 anos da sua última passagem. A cantora pop fará um mega show para mais de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio, o que marcará uma redenção com o público. Em 2017, ela cancelou show no Rock in Rio após receber diagnóstico de fibromialgia.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Wandyk Allison, médico e especialista em medicina integrativa, sobre o quadro de saúde que atingiu a artista anos atrás. Após um período afastada dos palcos para tratar o problema, ela leva uma vida com sintomas amenizados.

"A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica generalizada, que vem acompanhada de fadiga, alterações do sono, memória e humor.Ou seja: dores no corpo todo sem uma causa inflamatória aparente, mas com grande impacto na qualidade de vida", explica.

De acordo com o médico, não existe uma única causa para a doença. No entanto, a Medicina ressalta que fatores emocionais podem influenciar no desenvolvimento da síndrome diagnosticada na estrela internacional.

"Sabemos que há uma alteração na forma como o cérebro e a medula processam os sinais de dor, tornando o corpo mais sensível. Fatores como estresse, traumas físicos ou emocionais, infecções e genética podem contribuir", diz.

LEIA TAMBÉM:Médico alerta sobre diagnóstico de Felipe Andreoli: 'Complicações sérias'

A doença não é fatal, mas pode ser debilitante se não for tratada precocemente. "O diagnóstico é clínico, baseado em: dor por mais de 3 meses, dor em múltiplas áreas do corpo, fadiga, sono não reparador e alterações cognitivas (como 'névoa mental'). Exames são usados apenas para excluir outras doenças", ressalta.

O tratamento da doença da cantora é multidisciplinar e envolve medicamentos, terapias psicológicas, atividades físicas e técnicas de relaxamento. A rotina intensa de shows da cantora pode ter contribuído para a melhora da qualidade de vida.