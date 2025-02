Médico alerta sobre diagnóstico de Babi Cruz: 'Complicações mais graves'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico coloproctologista Dr. Paulo Boarini explicou o que é a inflamação que causou fortes dores em Babi Cruz

A empresária e produtora Babi Cruz, de 63 anos, esposa do sambista Arlindo Cruz, foi internada em um hospital na semana passada após sentir fortes dores e foi diagnosticada com diverticulite. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico coloproctologista Dr. Paulo Boarini explicou o que é a inflamação e alertou que pode trazer várias complicações para os pacientes.

"A diverticulite é uma inflamação na parede interna do intestino e é caracterizada principalmente pela formação de bolsas ou saculações que intermeiam a musculatura da região do intestino grosso, principalmente do lado esquerdo", detalhou ele, que explicou que o diagnóstico é feito por meio de exames como colonoscopia ou por exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética.

Tem sintomas?

Segundo o especialista, os divertículos não dão sintomas. "Mas, quando há inflamação deles, chamada diverticulite, costumam causar dor, principalmente na porção inferior esquerda do abdômen, distensão abdominal e gases, além de alterações do trânsito intestinal, com obstipação". E alertou: "Em complicações mais graves, podem surgir febre, calafrios, vômitos e até irritação peritonea".

"Pacientes com dor persistente, febre, calafrios e essa irritação peritoneal são aqueles que merecem maior atenção e devem procurar imediatamente o serviço médico, pois há riscos de complicações, como perfurações, inflamações e até sangramentos" , completou.

Segundo o especialista, em alguns casos pode ser necessário realizar cirurgia. "Nos casos mais graves, em que ocorre perfuração e peritonite, podem ser realizados procedimentos cirúrgicos, como drenagem no local ou até mesmo a ressecção da porção acometida pelos divertículos e pela perfuração. É importante lembrar que infecções repetidas desses divertículos podem causar inflamações e estreitamento do intestino, levando à dificuldade no trânsito normal das fezes, tornando necessário o tratamento cirúrgico ."

Como é o tratamento?

O médico também explicou como é realizado o tratamento. "O tratamento para quem tem divertículos e crises repetidas de diverticulite começa com a mudança do estilo de vida, incluindo maior ingestão de fibras e líquidos para melhorar a evacuação. Claro que os sintomas podem piorar, e, em crises agudas, o tratamento envolve repouso alimentar ou jejum, analgésicos, compressas mornas e antibioticoterapia quando há sinais de infecção".

