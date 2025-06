Médico alerta sobre diagnóstico de Angela Ro Ro: 'Precisa ser tratada de forma rápida e intensa"'

Além de suspeita de câncer, a cantora Angela Ro Ro já teve um diagnóstico preocupante confirmado

Dedicada a descobrir o que se passa com a sua saúde, a cantora Angela Ro Ro (75) ressurgiu neste domingo, 1º, para desmentir o produtor Paulinho Lima sobre ela estar "debilitada" e precisando de ajuda para fazer suas necessidades.

"A respeito de informações falsas e sem cabimento, venho afirmar que estou bem atendida por médicas da minha total confiança. Estou aguardando, em breve, fazer mais mamografia e grafia de útero, ovário e endométrio para descartar que tenho algo grave", rebateu.

Ro Ro está hospitalizada e passa por uma bateria de exames para descobrir se tem câncer. Os médicos já confirmaram uma infecção no sangue, mas detalhes do tratamento não foram divulgados. A artista pediu doações aos fãs e disponibilizou a chave PIX.

CARAS Brasil, o médico Dr. Elzo Mattar, que é clínico geral e cardiologista, sobre o problema já diagnosticado na famosa. "Infecção de corrente sanguínea tem que ser investigada e tratada de forma rápida e intensa", afirma.

"Importante investigar o foco da infecção. Pode ser um abscesso dentário, uma lesão de pele ou secundário à falta de assepsia na administração de medicamentos injetáveis. Nestes quadros, é mandatório investigar o coração, que pode estar acometido por endocardite, uma infecção que acomete as valvas cardíacas", acrescenta.

O médico destaca que geralmente as infecções de corrente sanguínea manifestam sintomas, que podem variar na gravidade. "Alguns, a depender das condições clínicas e do tipo de bactéria, podem ter um quadro mais insidioso, com mal-estar, febres vespertinas, diminuição do apetite, perda de peso e outros sintomas inespecíficos. Outros casos podem se manifestar com febre alta e persistente, com grande comprometimento do estado geral."

A suspeita de câncer na cantora também não deve ser descartada de imediato. É preciso uma investigação, de acordo com o especialista. Ele alerta sobre os possíveis tipos da doença que se manifestam no sangue: "São os cânceres hematológicos e temos 3 tipos principais: leucemias, linfoma e mieloma múltiplo", finaliza.