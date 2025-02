Médico alerta sobre como é a prevenção do câncer que atingiu Preta Gil

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar há uma semana após passar pela segunda cirurgia em decorrência do câncer colorretal. Saiba como é a prevenção da doença

Há cerca de uma semana, a cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar após passar 55 dias internada para se recuperar da segunda cirurgia contra o câncer colorretal, que reapareceu em novos focos no corpo dela. Com isso, a Dra. Tania Moredo, oncologista do Hospital IGESP, contou mais detalhes sobre a doença e como prevenir o tumor.

A médica contou que não existe uma causa definida para o câncer colorretal. Os fatores genéticos podem ser indicadores e também problemas intestinais, como pólipos e lesões na parede do intestino, mas os hábitos também possuem papel importante no desenvolvimento da doença. Por isso, algumas atitudes de prevenção podem ser essenciais.

De acordo com a médica oncologista, a alimentação saudável é uma ótima maneira de prevenir o câncer. "O consumo de alimentos ricos em fibras ajuda a cuidar da saúde intestinal e auxilia na manutenção da flora. Logo, uma dieta pobre em fibras, associada ao consumo excessivo de industrializados e carne vermelha, especialmente gordurosas, é considerada propulsora desse tipo de câncer", contou.

Além disso, é importante evitar o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a falta de atividade física, a obesidade e a falta de cuidado com a saúde bucal.

O câncer colorretal é silencioso. Por isso, os exames preventivos são fundamentais para descobrir a doença no início e ter maior chance de cura. "Na maioria dos casos, o câncer de intestino grosso apresenta um prognóstico positivo e pode ser tratado quando diagnosticado nos estágios iniciais. Mas, para isso, é importante conhecer os fatores de risco e estar atento aos sintomas para que as medidas de prevenção sejam efetivas. Alteração do hábito intestinal, sangue nas fezes e emagrecimento sem explicação, são sinais de alerta e devem ser relatados ao médico", afirmou ela.

Quando os sintomas aparecem, a doença pode já estar avançada. Os sintomas são: angue e alteração da aparência das fezes, anemia, fadiga e cansaço, diarreia ou constipação, inchaço ou presença de massa no abdômen, cólica, dor ou desconforto abdominal, perda de peso e sensação de que as fezes não foram eliminadas mesmo após a evacuação.

