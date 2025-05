Médico alerta sobre cirurgia às pressas de filho de Luiza Possi: 'Sem sequelas'

Nesta quinta-feira (29), Luiza Possi compartilhou mais detalhes em suas redes sociais da fratura no braço de Lucca, seu filho de apenas cinco anos

Nesta quinta-feira (29), Luiza Possi (40) revelou mais detalhes aos fãs sobre um susto que levou ao lado de seu filho. Em suas redes sociais, a cantora explicou que Lucca, de apenas cinco anos, sofreu uma queda e fraturou o braço. O pequeno precisou passar por uma cirurgia e segue em observação no centro cirúrgico.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que as fraturas em crianças, principalmente as mais novas, como no caso, costumam ter uma melhor recuperação que nos adultos: "O tempo para consolidar (colar) é menor e a recuperação costuma ser mais rápida. Até mesmo a necessidade de fisioterapia costuma ser menor, recebendo alta após menos sessões que um adulto necessitaria".

"Nessa idade, o tratamento conservador (não cirúrgico) é mais comum que nos adultos e geralmente a cirurgia é indicada em fraturas com muito desvio, quando não se consegue uma adequada redução (colocar a fratura no lugar). O tratamento conservador tem mais espaço nessa idade, entre outras coisas, pela grande capacidade de remodelação do osso da criança (quanto mais nova, maior essa capacidade), de forma que, mesmo que fique um desvio discreto, o próprio organismo irá corrigi-lo ao longo de alguns meses. Em muitos casos, depois de meses, nem é mais possível ver o local onde quebrou", acrescenta.

Além disso, o ortopedista destaca que, no pós-operatório, dependendo do tipo de fixação, pode ser liberada movimentação imediata ou pode ser necessário o uso de tala. Ou seja, tratamento conservador é realizado com imobilização.

"Durante o período de recuperação, é preconizado um repouso relativo. A criança pode se movimentar, mas o membro operado deve permanecer em repouso e sem fazer força, o que nem sempre é fácil de fazer com uma criança dessa idade. O prognóstico nesses casos é muito bom, e os pacientes em geral têm uma excelente recuperação, com restabelecimento total da função e sem sequelas", finaliza sobre o caso envolvendo o filho da artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Possi (@luizapossi)

Leia também: Luiza Possi expõe cirurgia às pressas do filho após queda: 'Um turbilhão de emoções'