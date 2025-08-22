CARAS Brasil
Bem-estar e Saúde / CANCÊR

Médico alerta sobre carcinoma de Fernanda Rodrigues: 'Frequente no Brasil'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Jorge Abissamra alertou e explicou carcinoma revelado por Fernanda Rodrigues, saiba tudo

Dr. Jorge Abissamra
por Dr. Jorge Abissamra

Publicado em 22/08/2025, às 12h16

Fernanda Rodrigues
Fernanda Rodrigues revelou carcinoma; médico alerta sobre a doença - Reprodução/Instagram

Na segunda-feira (18), Fernanda Rodrigues (45) contou nas redes sociais sobre um carcinoma basocelular. A atriz fez um procedimento há um ano e passou por uma nova cirurgia: "Vou ter que operar de novo. Vida que segue. Conheço pessoas que já passaram por cinco, seis cirurgias. Preciso me cuidar e me proteger cada vez mais", disse a atriz. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra explicou e alertou sobre a doença.

O que é um carcinoma e como identificar?

É importante ressaltar que os cuidados são clínicos, logo deve-se consultar um dermatologista ou um oncologista para identificar a doença e seguir o tratamento. Abissamra explica e alerta: "Carcinoma é um tipo de câncer que se origina nas células epiteliais, ou seja, nas células que revestem a pele e alguns órgãos internos. É o câncer mais comum da pele e também pode acometer pulmão, mama, próstata e outros locais."

Os sinais que surgem com mais frequência, segundo o especialista, são manchas ou feridas que não cicatrizam, nódulos que crescem lentamente, lesões que sangram com facilidade ou que apresentam alteração de cor, formato ou tamanho. O médico ressalta que começam de forma discreta e evoluem ao longo do tempo.

Tratamento do carcinoma

O Dr. Jorge aponta sobre a forma de tratar o carcinoma basocelular: "O tratamento principal é cirúrgico, com a retirada completa da lesão. Em alguns casos específicos, podem ser usadas técnicas como crioterapia, radioterapia ou medicamentos tópicos. O mais importante é o diagnóstico precoce, pois quanto menor for a lesão, mais simples e eficaz é o tratamento."

Caso de Fernanda Rodrigues

A atriz voltou às redes sociais na quinta-feira (21) para tranquilizar os fãs e reforçar que está tudo bem. Com um curativo na testa, ela revela que o procedimento de retirada correu bem e reforçou o alerta: "(...) informação e precaução fazem toda diferença! Já removi meu basocelular (a palavra carcinoma assusta muito), fiz o procedimento, foi super tranquilo e estou ótima! Já foi! Não tenho mais nada! Vida que segue."

O oncologista explica que a retirada e necessária por conta das recidivas que a doença tem: "Alguns carcinomas de pele, como o basocelular, têm alta chance de reaparecer caso não sejam retirados com margem adequada ou se a pessoa continuar exposta ao sol sem proteção. Além disso, quem já teve um carcinoma tem mais risco de desenvolver novos tumores de pele ao longo da vida."

Por fim, o médico faz um alerta sobre a doença: "Câncer de pele é o mais frequente no Brasil. Isso se deve à alta exposição solar, ao clima tropical e também ao fato de muitas pessoas ainda não terem o hábito de usar protetor solar regularmente. Por isso, campanhas de prevenção reforçam a importância de evitar o sol em excesso e proteger a pele diariamente."

Dr. Jorge Abissamra

Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.

Fernanda Rodrigues

