Médico alerta sobre afastamento de atriz de Wicked após diagnóstico de burnout: 'Assustador'

Em suas redes sociais, Fabi Bang, atriz de Wicked que interpreta Glinda no musical em São Paulo, falou sobre o período de afastamento após o diagnóstico

Nesta semana, um relato pessoal de Fabi Bang (40) chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. Em seu perfil do Tik Tok, a atriz de Wicked responsável por dar vida à Glinda no musical em São Paulo explicou a decisão de se afastar por um tempo após sofrer com uma crise de burnout. "Passei por um período de apuro emocional. Eu tive um congestionamento mental, vinha pensando em muita coisa ao mesmo tempo, muita demanda, autocobrança...", confessou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que a síndrome de burnout é um esgotamento físico, emocional e mental causado por uma exposição prolongada a situações de estresse, especialmente no ambiente de trabalho.

"Ela vai além do simples cansaço. Envolve uma desconexão profunda da identidade, perda de propósito, sensação de incompetência, falhas de memória, desmotivação crônica e, em muitos casos, sintomas físicos como dores, insônia, imunidade baixa e alterações hormonais. O cérebro entra em colapso funcional, afetando estruturas como o hipocampo, a amígdala e o eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal)", reforça.

Em seu relato, Fabi Bang destacou que passou por um "congelamento mental". O psiquiatra destaca que esse é um relato extremamente comum, conhecido como "colapso cognitivo". "A pessoa sente que o cérebro travou, como se tivesse entrado em pane. Isso ocorre porque o burnout impacta diretamente o córtex pré-frontal — a região responsável por foco, tomada de decisões, fala e planejamento. É como tentar abrir vários arquivos ao mesmo tempo em um computador antigo: o sistema congela. É assustador, mas reversível com o tratamento adequado", diz.

"Infelizmente, o burnout pode voltar — principalmente se a pessoa retornar ao mesmo ritmo ou ambiente sem mudança real de hábitos, limites e autocuidado. Quem já teve burnout precisa se tratar de forma contínua, como alguém que tem predisposição a hipertensão ou diabetes. O cérebro precisa ser 'blindado', com estratégias preventivas. A boa notícia é que, com um plano terapêutico bem conduzido, é possível não só evitar recaídas, mas alcançar um novo nível de clareza, saúde e desempenho — o que chamamos de “alta performance com equilíbrio", finaliza sobre o caso da atriz.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fabi Bang (@fabibang)

Leia também: Tiago Abravanel e Fabi Bang contam suas referências para o musical A Pequena Sereia