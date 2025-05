Médico alerta sobre acidente de ex-mulher de Antonio Fagundes: 'Sinais de alarme'

Mara Carvalho, ex de Antonio Fagundes, foi atropelada na última semana; entenda a importância de prestar socorro para vítimas como a atriz

Ex-mulher de Antonio Fagundes (76), Mara Carvalho (64) sofreu um atropelamento em 17 de maio. Ela sofreu o acidente enquanto estava em um restaurante em São Paulo e, de acordo com seu filho, Bruno Fagundes (35), o estabelecimento não prestou nenhum auxílio. O ator levou a mãe para o hospital e, após avaliação e acompanhamento médico, ela foi liberada e está bem.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Rodrigo Surjan explica que prestar socorro em situações como a que Mara Carvalho passou é de extrema importância. Oferecer ajuda pode prevenir possíveis complicações para o paciente.

"[Como] prevenir lesões secundárias e agravamento das lesões existentes, garantindo a segurança da pessoa, imobilização da cabeça e chamar socorro imediato", acrescenta o especialista, que também reforça a importância do atendimento médico.

"Uma vez sendo socorrido, a avaliação médica é importantíssima, para avaliar as eventuais lesões e sua gravidade, orientar o tratamento e também o período de observação, e sinais de alarme que possam sugerir comprometimento encefálico-cerebral."

Entenda o caso

A atriz e empresária Mara Carvalho foi atropelada pelo seu próprio carro na noite dia 17 de maio. Ela estava no Rubaiyat, restaurante de luxo que fica no bairro dos Jardins, em São Paulo, quando o manobrista do estabelecimento estava conduzindo o veículo.

A artista estava acompanhada do namorado Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. Após o acidente, ela foi levada ao hospital, levou pontos no cotovelo, mas, a princípio, está tudo bem. Deverá repetir os exames em alguns dias ou retornar ao hospital caso apresente algum mal-estar.

Através das redes sociais, Bruno Fagundes, herdeiro da atriz, explicou que após o acidente ele mesmo entrou em contato com o gerente do restaurante exigindo explicações, e o funcionário foi até o hospital oferecendo ajuda.

"Nessa altura, já havíamos realizado todos os procedimentos médicos e aguardávamos o laudo com os resultados dos exames e alta hospitalar". Segundo ele, nenhum motorista se oferceu para levar Mara até o hospital após o atropelamento e, apenas um funcionário perguntou se ela estava bem.

QUEM É MARA CARVALHO?

Nascida em Ourinhos, no interior de São Paulo, Mara Carvalho é atriz, roteirista e empresária. Fez cinema na FAAP e iniciou a carreira de atriz em São Paulo. Seu primeiro trabalho profissional foi na peça Fragmentos de Um Discurso Amoroso, do diretor Ulysses Cruz. Mais tarde, iniciou os estudos sobre dramaturgia e se tornou roteirista.

