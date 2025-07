Médico alerta sobre a importância do sutiã cirúrgico após procedimentos de famosas: ‘Essencial’

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Fernando Bianco explica a importância do uso do acessório no pós-operatório

No final do ano passado, a cantora Jojo Toddynho realizou uma cirurgiã de redução das mamas e provocou um grande debate online após sair sem o sutiã cirúrgico antes de receber liberação médica: “Eu me liberei e sem 'que-que-que'. Vocês ficam aí de fiscal. Me deixa", disparou ela.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Fernando Bianco explica a importância do acessório e o processo delicado do pós-operatório em cirurgias plásticas como a mamoplastia

“O sutiã cirúrgico tem a função de oferecer sustentação, reduzir o inchaço e proteger a área operada, principalmente após cirurgias como prótese de silicone, lifting ou redução mamária”, explica o cirurgião plástico.“O uso correto é essencial para garantir uma boa recuperação e contribuir para o resultado estético final.”

Na última semana, a cantora Anitta chamou a atenção do público após aparecer no Instagram com uma nova aparência, resultado de procedimentos estéticos, e utilizando o sutiã cirúrgico. Apesar de não ter tido confirmação de sua assessoria sobre o procedimento, o uso do acessório levantou especulações sobre uma possível mamoplastia.

Essa, no entanto, não seria o primeiro procedimento realizado por Anitta. Aos 18 anos, a cantora realizou uma mamoplastia redutora com correção e implantação de silicone. Em 2014, aos 21, teve a prótese de silicone alterada, e em 2017, voltou a realizar uma nova cirurgia, após se sentir incomodada com o peso dos seis causado pelo implante.

Segundo o especialista, o tempo de uso varia entre 30 e 60 dias, dependendo do tipo de procedimento realizado juntamente com a resposta individual da paciente e não deve ter o uso interrompido antes da hora. Não seguir as instruções médicas durante o período de recuperação pode comprometer o resultado, causar assimetrias ou afetar a cicatrização.

Ainda segundo Fernando Bianco, existem diferentes modelos de sutiã cirúrgico, e a escolha deve ser feita com base em critérios médicos. “O ideal é que o sutiã ofereça compressão na medida certa, sem desconforto, e que seja adaptado ao corpo e ao tipo de procedimento realizado”, completa.

