Médico alerta riscos de fratura que Juliette sofreu: 'Pode levar à necrose'

Campeã do BBB 24, Juliette sofreu uma microfratura no nariz; à CARAS Brasil, o cirurgião Nicola Biancardi explica riscos para casos como o da cantora

Ícone do BBB 21, Juliette Freire (35) mostrou para os fãs e seguidores que sofreu uma microfratura no nariz no início do mês de maio. Apesar do acidente ser comum, há casos em que os pacientes podem sofrer complicações graves caso não procurem atendimento, como a cantora fez.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que, para casos como o de Juliette , o ideal é procurar um médico. "Fraturas nasais são bastante comuns e, embora muitas vezes pareçam simples, podem envolver não só os ossos do nariz, mas também cartilagens e estruturas adjacentes."

"Os principais riscos incluem: desvio do septo nasal, que pode comprometer a respiração; deformidades estéticas, como assimetria ou dorso nasal irregular; hematomas internos, como o hematoma septal, que pode levar à necrose da cartilagem se não for drenado a tempo; e rinite pós-traumática crônica ou alterações funcionais mais discretas que se manifestam a médio e longo prazo."

Leia também: Juliette fará cirurgia após sofrer fratura? Médico lista casos que precisam de operação

A campeã da 21ª edição do reality global sofreu a fratura em casa, após bater o rosto em uma porta de vidro. Ela contou, através de seu perfil no Instagram, que foi ao hospital após perceber um inchaço na região do nariz e da boca, e recebeu a indicação para fazer o tratamento conservador —o qual não é necessário cirurgia, e os pacientes fazem compressas com gelo para controlar o inchaço.

Porém, o médico também explica que existem casos em que a cirurgia é necessária, como por exemplo, quando há persistência de dor, desvio ou instabilidade da pirâmide nasal mesmo após o edema regredir.

Leia mais em: Juliette enfrenta crise de ansiedade em show de Lady Gaga e faz apelo: 'Não posta isso não'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JULIETTE EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: