Médico alerta riscos de cirurgia bariátrica de Thais Carla: 'Complicações imediatas'

Na última segunda-feira (28), Thais Carla (33) surpreendeu seus fãs ao confirmar que foi submetida a uma cirurgia bariátrica em um hospital em Salvador, na Bahia. Após perder cerca de 30 quilos em cinco meses, a influenciadora digital optou pelo procedimento para ajudar em sua transformação, além de auxiliar em sua saúde física e mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi fala sobre os riscos envolvendo a cirurgia bariátrica: "Como qualquer procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica envolve riscos. Entre as complicações imediatas, estão sangramento, infecção, trombose venosa profunda, embolia pulmonar e complicações anestésicas".

"A longo prazo, podem surgir deficiências nutricionais (como anemia e osteoporose), distúrbios gastrointestinais (como o dumping syndrome) e complicações cirúrgicas, como hérnias e fístulas. Por isso, o acompanhamento médico multidisciplinar após o procedimento é essencial para minimizar riscos e garantir a saúde do paciente a longo prazo", acrescenta.

O especialista ainda aponta que a cirurgia bariátrica não é um sinônimo de emagrecimento, mesmo sendo uma ferramenta eficaz para o tratamento da obesidade. "Nos primeiros dois anos após o procedimento — período conhecido como “lua de mel” — o emagrecimento tende a ser expressivo e mais fácil de ser mantido, já que o organismo passa por mudanças hormonais e digestivas que favorecem a perda de peso", explica.

"Contudo, se o paciente não adotar mudanças duradouras na alimentação, no comportamento e no estilo de vida, há risco de reganho de peso a partir do terceiro ano. É considerado normal um pequeno reganho — em torno de 10% do peso total perdido — com o passar dos anos. Porém, se o reganho ultrapassa esse limite, já caracteriza insucesso terapêutico e demanda investigação e novas estratégias de tratamento", finaliza.

