Médico alerta riscos de acidente doméstico de Larissa Santos: 'Complicações'

No último domingo (4), Larissa Santos contou em suas redes sociais que levou 14 pontos e viu o osso do pé após o box de vidro do banheiro estourar

No último domingo (4), Larissa Santos (26) foi encaminhada às pressas para o hospital após sofrer um acidente doméstico. A ex-BBB foi atingida por um box de vidro do banheiro e levou 14 pontos no pé. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou vídeos dos destroços e contou que conseguiu ver o osso do membro após sofrer uma série de cortes.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano fala sobre os riscos de acidentes domésticos como o de Larissa Santos: "Os ferimentos cortantes, como é o caso dos acidentes com vidro, podem ter diversos graus de gravidade, de acordo com a extensão e profundidade do ferimento e, principalmente, das estruturas atingidas".

"Pode haver lesões de tendões (que vão interferir nos movimentos), de nervos, (podendo levar à paralisia e perda de sensibilidade), de vasos sanguíneos (podendo levar até à falta de circulação no membro), entre outras", acrescenta. Em seu relato, a ex-BBB contou que o corte foi em cima de seus dedos, principalmente do dedão. A influenciadora digital ainda conseguiu ver o osso do membro após o acidente doméstico.

O especialista destaca que, em casos com a exposição do osso, o risco de infecção é maior. "Por ser o osso um tecido com menor resistência à infecção que os tecidos que o circundam, como músculos, pele e outras partes moles. Mas é bem menor que o risco de infecção que existe quando, além da exposição do osso, há uma fratura associada (chamada de fratura exposta)", explica.

À CARAS Brasil, o especialista explica que o tratamento desses ferimentos consiste em limpeza cuidadosa do local e reparo das estruturas afetadas. Em suas redes sociais, a ex-BBB esclareceu que deverá permanecer em repouso nos próximos dias.

"No caso de uma lesão apenas de pele, sem atingir outras estruturas, são necessários curativos e evitar atividades que possam forçar o ferimento, propiciando a abertura do mesmo (chamada de deiscência). Justamente por isso, no caso de ferimentos no pé, recomenda-se não pisar por alguns dias, para evitar complicações no ferimento e propiciar uma cicatrização adequada", aponta.

"É muito importante também verificar se o paciente está com a vacinação para o tétano em dia. Em casos em que a vacina não está em dia, principalmente em ferimentos maiores e mais contaminados, pode ser necessário um reforço da vacina e até mesmo o uso de soro para prevenir o tétano", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Leia também: Ex-BBB Larissa leva 14 pontos após acidente delicado: 'Chegou a dar para ver o osso'