Médico alerta possíveis riscos do trauma de Marrone: 'Consequências graves'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Rodrigo Surjan explica as possíveis complicações após a queda do sertanejo Marrone, da dupla com Bruno

O sertanejo Marrone (60), da dupla com Bruno (56), se tornou assunto após sofrer uma queda durante um show em Goiânia no último sábado, 10. Ele ficou alguns dias em observação, antes de receber alta na terça-feira, 13, o que pode evitar os possíveis riscos e graves complicações do trauma.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Rodrigo Surjan explica que é comum chamar quedas, como a que o cantor Marrone passou , de trauma. Ele aponta que, especialmente quando o paciente cai de uma altura maior, há riscos para sua saúde.

"O principal risco de uma queda de altura é o trauma craniano, que pode levar a consequências neurológicas graves e até à morte. Outros agravos importantes que podem resultar de uma queda são os traumas raquimedulares, ou fraturas de coluna, que podem levar à paralisia", diz o clínico e cirurgião.

"Também devemos lembrar de outras fraturas, que também podem ser muito graves e até mesmo fatais, os traumas que chamamos de fechados de abdome e tórax com lesões de órgãos internos e as lesões do que chamamos de partes moles, como a pele e músculos", acrescenta.

De acordo com a assessoria, o músico teve cinco costelas trincadas, fraturou um dedo da mão esquerda e teve um corte no supercílio após cair do palco. Ele passou por uma cirurgia e continuou em observação até receber alta na terça-feira, 13.

QUEM É MARRONE?

Nascido em Buriti Alegre, no estado de Goiás, José Roberto Ferreira se tornou nacionalmente conhecido como membro da dupla sertaneja Bruno & Marrone. Cantor, compositor e multi-instrumentista, ele começou a tocar sanfona com apenas 10 anos e é dono de sucessos como Dormi na Praça e Boate Azul.

