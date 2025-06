Médico alerta possíveis contraindicações para cirurgia de Poliana Rocha: 'Essencial'

Dona de uma legião de seguidores, Poliana Rocha revelou ter se submetido a uma blefaroplastia em 2024; entenda o que é a cirurgia

Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Poliana Rocha(48) já comentou sobre ter se submetido a uma blefaroplastia, procedimento estético na região dos olhos. Apesar de ser considerada comum, a cirurgia, revelada pela influenciadora em setembro de 2024 em seu perfil do Instagram, pode não ser indicada para alguns pacientes.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que, para a cirurgia feita por Poliana Rocha , é importante existir uma avaliação com o médico responsável, antes de decidir se o procedimento será feito ou não.

"Uma boa avaliação prévia é essencial para indicar ou contraindicar o procedimento com segurança", afirma o especialista. Ele diz que as contraindicações podem variar desde condições do olho do paciente, até mesmo expectativas em relação ao procedimento.

"Pacientes com doenças oculares descompensadas, como olho seco severo, glaucoma ou doenças da retina, devem ser avaliados com muito cuidado", aponta o médico. Ele também explica que existem outros fatores que devem ser levados em consideração na decisão de fazer a cirurgia.

"Além disso, pacientes com expectativas irreais, distúrbios de imagem ou com doenças autoimunes ativas podem não ser indicados para o procedimento", acrescenta. Poliana Rocha, por exemplo, explicou para os seguidores que passou por uma avaliação médica e, após exames, foi constatado que o melhor seria realizar o procedimento. Entenda a seguir mais sobre a blefaroplastia!

O QUE É A BLEFAROPLASTIA?

A blefaroplastia consiste na retirada do excesso de pele, gordura, e em alguns casos, músculo das pálpebras inferiores e superiores —este último, realizado pela jornalista. Apesar de ser bastante delicado, o procedimento é considerado eficaz, de acordo com o cirurgião.

À época, a esposa de Leonardo (61) explicou que optou por fazer o procedimento não por estética, mas por necessidade, já que a pele acima dos olhos comprometia sua visão. "O médico me examinou e ele constatou que muito além da estética, eu precisava fazer minhas pálpebras que realmente estavam caídas e comprometendo minha visão."

Biancardi explica que a recuperação do procedimento costuma ser rápida, durando entre sete e 10 dias, como a jornalista mostrou à época. O médico diz que podem surgir hematomas ou inchaço neste período, e que o resultado definitivo pode ser visto em até dois meses.

O especialista também aponta algumas recomendações para os pacientes. "Recomenda-se compressa fria nos primeiros dias, evitar exposição solar e usar colírios lubrificantes. A cicatriz costuma ser quase imperceptível por estar bem posicionada nas dobras naturais da pele."

Caso o paciente não siga as recomendações médicas, ou não faça o procedimento com um profissional de confiança, pode enfrentar algumas complicações, embora raras, como olhos secos, assimetria e sangramentos.

