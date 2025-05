Médico alerta possíveis complicações de condição de Rogério Flausino: 'Sempre preocupante'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica condição que atingiu Rogério Flausino há anos atrás e suas possíveis complicações

Na primeira década como vocalista da banda Jota Quest, Rogério Flausino (53) revelou ter perdido 30% de sua audição no ouvido direito devido ao uso prolongado de fones de ouvido durante shows. Tudo começou quando o artista começou a sentir um zumbido no ouvido, condição que pode significar um alerta para os pacientes.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que o zumbido, assim como Rogério Flausino sentiu, é um sinal de alerta do corpo, indicando que algo não está certo nas vias auditivias ou, até mesmo, nas áreas do cérebro que interpretam a audição.

"O zumbido é sempre preocupante, tem que ser investigado. Começa menos intenso e não incômodo e o paciente acaba desvalorizando e não busca ajuda, e aí vem um zumbido mais forte, que poderia ser ajudado se a pessoa buscasse tratamento antes", diz.

"É sempre motivo para buscar um médico otorrinolaringologista. Em algumas situações o próprio médico pode pedir ajuda para o colega psiquiatra ou neurologista", completa o médico, que explica que o zumbido pode também ser ligado a algumas doenças que causam crises de vertigem e, a depender da causa do zumbido e da perda auditiva, podem trazer prejuízos ao equilíbrio.

"O exemplo maior é a doença de Meniére, que gera crise de tontura intensa e de longa duração associado com o entupimento, pressão ou piora de zumbido no ouvido", aponta, citando o quadro que atinge nomes como Mariana Rios (39) e o padre Fábio de Melo (54). "Além disso, zumbido crônico e perda de audição ao longo do tempo."

O que aconteceu?

A perda da audição do artista foi abordada, pela primeira vez, no documentário 20% (2006), presente no DVD Até Onde Vai. Além dos bastidores, a produção mostra o susto do músico ao receber o diagnóstico em uma visita ao otorrinolaringologista.

"Eu fiz audiometria e até tomografia, porque sentia muita dor e chegava a ficar surdo depois dos shows. Ficava com aquele zunido na cabeça", lembra ele, que à época, estava há 10 anos comandando a banda. "Estou ferrado, porque essas lesões são irreversíveis. Já perdi esses 30%. Agora, vou ter que me adequar a isso."

O quadro aconteceu pelo uso do earfone, um fone de ouvido que os músicos geralmente usam durante seus shows para ouvir o som que o público está recebendo, chamado também de retorno. Ele aproveitou e deixou um conselho valioso para os artistas no início da carreira. "Quero dar uma dica para quem está começando: cuide de seus ouvidos."

QUEM É ROGÉRIO FLAUSINO?

Nascido em Alfenas, Minas Gerais, Rogério Flausino é cantor, compositor e músico. Nacionalmente conhecido por ser o vocalista e líder da banda Jota Quest, ele tem uma trajetória de 30 anos, com participações em filmes e programas de TV. O músico é considerado um dos artistas mais importantes da música popular brasileira.

