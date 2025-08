Médico alerta possíveis complicações de cirurgia da mãe de Virginia: 'Podem ocorrer'

Margareth Serrão, mãe de Virginia, realizou uma blefaroplastia; à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica riscos da intervenção

Margareth Serrão (59), mãe da influenciadora Virginia Fonseca (26), se tornou assunto após passar por uma blefaroplastia, cirurgia na região dos olhos no início do mês de julho. Apesar de ser uma intervenção segura, existem algumas possíveis complicações.

Para entender melhor os possíveis riscos da cirurgia feita pela mãe de Virginia , a CARAS Brasil entrevistou o cirurgião plástico Nicola Biancardi. "É uma cirurgia geralmente segura, mas podem ocorrer complicações", começa o médico, que lista abaixo:

Hematoma e inchaço prolongado (mais comum e geralmente transitório);

Assimetria das pálpebras;

Cicatriz hipertrófica (queloide é muito raro na pálpebra);

Lagoftalmo transitório (dificuldade de fechar totalmente o olho nos primeiros dias);

Ressecamento ocular ou sensação de areia;

Ptose residual ou excesso de pele remanescente.

Biancardi ainda ressalta a importância de fazer o procedimento com um profissional de confiança e experiente, para que problemas mais graves sejam evitados. "Complicações mais graves, como infecção profunda ou lesão ocular, são raríssimas quando o procedimento é realizado por cirurgião plástico experiente."

Margareth Serrão foi alvo de críticas na web antes de cirurgia

No início do mês de junho, a mãe de Virginia compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram e foi alvo de críticas. Nos comentários da publicação, internautas comentaram sobre seu olho. "O que aconteceu com o olho, gente?", questionou uma. "Esse olho também precisava ver", escreveu outra. "Olho torto", debochou ainda uma terceira.

Após realizar o procedimento, Virginia também usou seu perfil do Instagram para falar sobre a decisão da mãe. "Fez cirurgia na pele do olho, não sei o nome, mas arrasou. Vamos acompanhar o resultado que vai ficar incrível", escreveu.

