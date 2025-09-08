Médico alerta para vício enfrentado por Zé Neto: 'Risco de dependência muito maior'

Zé Neto deu detalhes de sua batalha contra um vício; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Paulo Reis aponta impactos na saúde

O sertanejo Zé Neto, conhecido pela dupla com Cristiano, é uma das celebridades que enfrentou o vício em cigarros eletrônicos. Em 2021, o artista enfrentou uma doença no pulmão devido ao uso dos dispositivos e também usou sua visibilidade para alertar sobre os riscos de fumar os conhecidos vapes.

No mês de março, em live com o Frei Gilson, o cantor comentou: “ Eu, graças a Deus, falei: ‘Eu estava viciado em tudo que me tirava de mim’ [...] Então, eu usava muita bebida e muitos remédios, muitos medicamentos. Cigarro eletrônico, que foi, eu acho que, de tudo que eu fiz, é o que mais me arrependo. Até hoje ainda pago o preço, mas estou, graças a Deus, sendo restituído” , disse Zé Neto.

O que diz o médico especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o médico Dr. Paulo Reis, otorrinolaringologista graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com tem Título de Especialista em Otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas da UFMG e em Medicina do Sono pela ABMS.

"O uso do cigarro eletrônico sem dúvida representa um risco para as cordas vocais, devido a substância tóxicas presentes no vapor/fumaça. Essa fumacinha não é tão inofensiva quanto parece, a composição química do cigarro eletrônico é complexa. Inclui nicotina, solventes como formaldeído, além de metais pesados e outras substâncias sabidamente tóxicas para o organismo", diz.

Dados que chamam a atenção

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA) , o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer. O Dr. Paulo Reis aponta sobre o cigarro eletrônico.

"Não podemos descartar o risco de câncer futuro, pois como se trata de um hábito novo, ainda não foi mensurado os impacto de longo prazo. Assim como aconteceu com o cigarro convencional que foi descoberto que era cancerígeno décadas depois início do uso, o mesmo tende a acontecer com o vape", afirma.

Cigarro eletrônico é mais saudável?

Muita gente acredita que o vapor do cigarro eletrônico faz menos mal do que a fumaça do cigarro tradicional. Mas não é bem assim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) , qualquer forma de consumo de nicotina é prejudicial.

O Dr. Paulo Reis reforça que o marketing dessas alternativas tecnológicas criaram uma falsa sensação de segurança: "Mas o uso do vape está associado ao risco de dependência muito maior que o convencional devido exatamente a essa ideia de segurança", diz.

"Além disso, diversas substâncias cancerígenas, metais pesados que sabidamente podem levar não somente a lesões de cordas vocais, mas também a lesões pulmonares graves e aumento de doenças cardiovasculares. Fora o risco de outras lesões que ainda não se manifestaram, pois temos sempre de ter em mente que estamos apenas no começo dos estragos feitos pelo vape", finaliza ao analisar casos como do cantor Zé Neto.

Leia também: Médica aponta práticas para superar vício que atingiu Zé Neto: 'Chance de sucesso'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR E COMPOSITOR ZÉ NETO NAS REDES SOCIAIS: