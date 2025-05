Médico alerta para tumores após morte de Millena Brandão aos 11 anos: 'Uma das principais causas'

Millena Brandão, atriz mirim, faleceu aos 11 anos após ser diagnosticada com um tumor cerebral e sofrer doze paradas cardíacas

A atriz mirim do SBT, Millena Brandão, morreu na noite da última sexta-feira, 2, aos 11 anos, após ficar internada no Hospital Geral do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Diagnosticada com um tumor cerebral com cinco centímetros, ela sofreu 12 paradas cardíacas. A jovem participou de produções como A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e a série Sintonia, da Netflix.

O QUE ACONTECEU?

Na última quarta-feira, 30, Millena Brandão precisou ser internada às pressas após apresentar fortes dores de cabeça. Ao ser levada para o hospital, ela sofreu 12 paradas cardíacas. Após passar por uma série de exames, os médicos constataram um tumor cerebral de cinco centímetros em Millena. A pequenta também teve morte encefálica confirmada pelo Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo.

OPINIÃO MÉDICA

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil conversa com o Dr. Miguel Liberato - endocrinologista pediátrico formado em Pediatria na Universidade Federal do Espírito Santo e especialista pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - que explica o caso da atriz.

"Um tumor cerebral pode determinar diversos acontecimentos por consequência. Ele pode atingir e comprometer estruturas cerebrais fundamentais para diversas funções do organismos, pode alterar nossos sinais vitais, como pressão arterial, pressão intracraniana e pode causar convulsões e diversos efeitos, mesmo que à distância. Desse modo, infelizmente, pode sim ocorrer a parada cardíaca", afirma.

PROBLEMA SILÊNCIOSO

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), ocorrem cerca de 8.000 novos casos de câncer infantojuvenil no Brasil por ano, o pediatra esclarece: "Apesar de não ser tão frequente, é uma das principais causas de morte por doenças nessa faixa etária".

O pediatra informa que os principais tipos de câncer na pediatria, são: as leucemias e linfomas, mas entre os tumores sólidos em crianças estão, principalmente, os tumores do sistema nervoso central, como foi o caso da Millena.

"Infelizmente os sinais e sintomas de um tumor cerebral podem ser muito inespecíficos e passar despercebidos com muita frequência ou, muitas vezes, nem apresentarem sintomas até atingirem um tamanho maior", finaliza ao analisar o caso da atriz.

Quem foi Millena Brandão?

Millena Brandão morava em São Paulo. Além de atriz e influenciadora digital, a menina seguia a carreira como modelo desde 2020. Em outubro de 2023, a pequena celebrou seu primeiro trabalho na emissora de Silvio Santos (1930-2024): "E o sonho se tornou realidade... Quem acredita sempre alcança", escreveu na legenda de uma publicação.

