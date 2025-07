Médico alerta para sinal de Edu Guedes antes de descobrir tumor: 'Prevenção é crucial'

Edu Guedes precisou passar por uma cirurgia delicada após descobrir um tumor no pâncreas. O apresentador deu detalhes do diagnóstico; confira

O apresentador Edu Guedes (51) foi diagnosticado com tumor no pâncreas. O apresentador deu detalhes do seu quadro de saúde e relembrou que expeliu uma pedra do rim no final de abril , mas não procurou um médico, mesmo depois de ver sangue na urina. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista.

Antes de descobrir o diagnóstico de tumor no pâncreas, Edu Guedes desabafou e confessou sobre algumas condições renais que enfrentou: "Passaram dois meses, praticamente. No meio do almoço, comecei a passar mal. Fui ao banheiro, tentei levar a tampa da privada e praticamente desmaiei em cima da privada. Falei: Pedrinho, me leva para o pronto-socorro porque estou tendo uma crise renal. Lá me examinaram e falaram que ia ter que ir para a sede de ambulância porque desceu uma pedra de 1,6cm e o rim está inflamado, vai ter que fazer a cirurgia" .

"O Dr. Joaquim de Almeida me operou. Eu vim de ambulância para cá, a Ana veio comigo, eu vim passando muito mal e tirei a pedra. Fiz a primeira cirurgia e o médico falou que tinha outras pedras no rim”, disse. Então, ele descobriu que precisaria de mais duas cirurgias nos rins e também recebeu o diagnóstico.

O que diz o especialista?

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenar o Instituto do Rim Carrascossi, é imponta esclarecer que não tem uma relação direta entre um tumor no pâncreas e episódios de cálculos renais. Ele explica sobre os cálculos.

"A presença de um cálculo de 1,6 centímetro impede sua passagem pelo ureter, o canal que conecta o rim à bexiga. Devido a esse tamanho, o cálculo fica impactado no ureter, necessitando, em muitos casos, de intervenção cirúrgica para sua remoção através da fragmentação da pedra", declara.

Quais os riscos?

"Um cálculo de 1,6 centimetros, portanto, tem o dobro do tamanho do canal, dificultando sua passagem. Essa obstrução pode levar ao acúmulo de bactérias e, consequentemente, a uma infecção urinária", diz.

Acompanhamento o quanto antes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 10% a 15% da população mundial pode ter um episódio de cólica nefrética, que é a dor causada pela passagem do cálculo. Por isso, o Dr. Henrique Carrascosi reforça.

"É fundamental que o paciente, ao suspeitar de cálculos renais, realize exames de rotina para detecção precoce. A identificação da pedra no rim, em estágios iniciais, possibilita sua remoção antes que cause dor ou infecção, especialmente em casos em que se prevê a ocorrência de problemas. A prevenção é crucial", finaliza o nefrologista ao analisar o caso do apresentador Edu Guedes.

