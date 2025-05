Médico alerta para riscos no caso de atriz atropelada pelo próprio carro: 'Sinais de algo sério'

Atriz de Renascer foi atropelada pelo próprio carro ao deixar um restaurante em São Paulo

A atriz Mara Carvalho (64) viveu um final de semana delicado após sofrer um acidente inesperado ao deixar um restaurante no último domingo, 18, em São Paulo. Conhecida por sua atuação marcante na novela Renascer (1993), a mãe do ator Bruno Fagundes (35) foi atropelada pelo próprio carro.

O incidente ocorreu quando Mara se dirigia ao veículo após o jantar. O carro, que estava sob os cuidados de um manobrista, havia sido estacionado em frente ao local. No momento em que a artista passou pela traseira do automóvel para assumir a direção, o profissional teria engatado a marcha à ré sem perceber sua presença e a atropelou.

Com o impacto, Mara caiu no chão, bateu a cabeça e sofreu um corte em um dos cotovelos, além de relatar dores na perna. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e, após avaliação, recebeu alta. No entanto, horas depois, a atriz voltou a procurar ajuda médica após sentir náuseas e forte mal-estar.

Para compreender a gravidade do quadro, a CARAS Brasil conversou com o cardiologista e clínico geral Dr. Elzo Mattar, que reforçou a importância de atenção aos sintomas que podem surgir após um trauma, mesmo que inicialmente leve.

“É essencial observar os sintomas que surgem nas horas e dias seguintes ao trauma. Náuseas e mal-estar, por exemplo, podem até ser causados pelo estresse e pela descarga de adrenalina do momento, mas também podem ser sinais de algo mais preocupante, como uma concussão cerebral, decorrente de um traumatismo craniano, alterações na pressão arterial e na pressão intracraniana ou até alguma lesão interna, com danos a órgãos do abdome”, explicou o médico.

Segundo o especialista, o corpo pode reagir de forma inesperada após um impacto, e o fato de não haver dor imediata não descarta possíveis complicações.

“Quando a pessoa sofre um impacto, mesmo que de baixa intensidade, o organismo pode reagir de maneiras diferentes. Às vezes, a dor não aparece na hora, porque o corpo está em estado de alerta. A adrenalina pode mascarar sintomas, e isso é muito comum em acidentes. Por isso, é fundamental que a pessoa procure atendimento médico o quanto antes, mesmo que esteja aparentemente bem.”

No caso da atriz, os sintomas relatados merecem atenção especial. “O fato de ela ter relatado náuseas e mal-estar deve, sim, ser um sinal de alerta. Esses sintomas podem indicar desde algo simples, como um mal-estar emocional pelo susto, até algo mais sério, como uma complicação do traumatismo craniano ou até uma lesão de órgãos internos. Só uma avaliação médica, com exame físico e de imagens, pode confirmar ou descartar essas possibilidades”, reforçou, que também destacou que o monitoramento deve continuar nos dias seguintes ao acidente.