CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
Bem-estar e Saúde / CORAÇÃO

Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Raphael Boesche pontuou os riscos de uma doença grave que levou Welder Rodrigues à cirurgia; entenda

Dr. Raphael Boesche Guimarães
por Dr. Raphael Boesche Guimarães

Publicado em 11/08/2025, às 13h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Welder Rodrigues
Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúde - Reprodução/TV Globo

No final de 2024, o humorista Welder Rodrigues revelou que sofreu uma grave doença cardíaca: obstrução das artérias coronárias. O diagnóstico veio após realização de exames de imagens e sintomas persistentes, como dor abaixo das costelas. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Raphael Boesche alertou para os riscos e explicou como evitar que isso aconteça.

A cirurgia ocorreu para que o ator colocasse pontes de safena e desobstruísse o caminho para o coração. A doença, chamada de aterosclerose, ocorre pela formação de placas de gordura nas artérias. O cardiologista explicou o motivo deste processo ocorrer:

  • Dieta desequilibrada: "O consumo excessivo de gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, sódio e açúcares favorece o aumento do colesterol e a formação de placas";
  • Sedentarismo: "A falta de atividade física reduz a saúde cardiovascular";
  • Tabagismo: "O cigarro provoca lesões no endotélio (camada interna das artérias), facilitando o desenvolvimento de aterosclerose";
  • Hipertensão arterial: "A pressão alta danifica as paredes das artérias ao longo do tempo";
  • Diabete: "A glicemia alta em pacientes diabéticos danifica os vasos e inflama as paredes arteriais";
  • Lipoproteína(a) [Lp(a)] elevada: "um marcador genético correlacionado ao aumento do risco cardiovascular, que favorece a formação de placas e coágulos";
  • Histórico familiar: "pacientes com parentes de primeiro grau que tiveram eventos cardíacos prematuros (antes dos 55 anos em homens ou 65 anos em mulheres) possuem maior predisposição genética à aterosclerose."

Como evitar que a artéria fique entupida?

O Dr. Raphael faz um alerta: mesmo que a condição tenha relação a uma herança genética, é possível alinhar algumas estratégias para que retarde o avanço ou, até mesmo, prevenir. Entre elas, ele aponta: "Adotar uma dieta balanceada, priorizar frutas, legumes, verduras, grãos integrais e proteínas magras. Reduzir o consumo de gorduras saturadas, colesterol, sal e alimentos ultraprocessados é crucial para manter os níveis saudáveis de colesterol e pressão arterial. Aos fumantes, cessar o tabagismo. A prática de exercícios físicos, manter o peso saudável e monitorar os processos de risco também são essenciais."

Para casos mais específicos, o especialista pontua: "Em indivíduos com colesterol elevado, o uso de estatinas, quando indicadas, pode reduzir dramaticamente os níveis de LDL e estabilizar placas existentes. Em hipertensos, realizar o controle da pressão arterial com estilo de vida e medicações para proteger as artérias das lesões. Em diabéticos, manter o controle glicêmico."

Riscos da obstrução

Por fim, o médico explica os riscos que este tipo de doença cardíaca pode causar. Ele alerta para algumas das consequências: "A obstrução das artérias coronárias pode ocasionar diversas complicações graves, incluindo infarto do miocárdio - quando o fluxo de sangue ao músculo cardíaco é completamente interrompido, levando à morte das células cardíacas. A dor no peito, chamado de angina, insuficiência cardíaca e também a morte súbita."

Leia também: Veterano da Globo morreu aos 84 anos vítima de AVC

VEJA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:

Dr. Raphael Boesche Guimarães

Dr. Raphael Boesche Guimarães (CRM: 33565) é médico cardiologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo (2009), concluiu residência em Clínica Médica pela UFCSPA (2012) e em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (2014), onde também obteve o título de mestre na área (2017) e atualmente cursa doutorado. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS. É preceptor da residência médica em Cardiologia, além de integrar comissões científicas e ter vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais. 

Welder Rodrigues

Leia também

ENTENDA

Priscila Fantin revelou ter sentido todos os sintomas do climatério, incluindo dores nos ossos - Foto: Globo/ Zé Paulo Cardeal

Médica alerta para sintoma relatado por Priscila Fantin: 'Afeta diretamente a saúde'

ATENÇÃO

Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimune - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'

Recuperação

Maíra Cardi e Sophia - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela estado de saúde da filha, Sophia, após cirurgia: 'Bastante'

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes do método de hipnose usado por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Desabafo

Maíra Cardi e Sophia - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'

SAIBA MAIS!

Elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'

Últimas notícias

Dança dos Famosos 2025 começou a fase de grupos neste domingo, 10Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
Arlindo Cruz e Babi CruzAs 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimuneAtriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
Ana Maria Braga e FaustãoAna Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
Patricia Abravanel no Show do MilhãoFamoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúdeMédico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
Caio BlatCaio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi LuccaVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
Brooklyn Beckham e Nicola PeltzBrooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
César Tralli é pai de Manuella TralliCésar Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade