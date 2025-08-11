Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Raphael Boesche pontuou os riscos de uma doença grave que levou Welder Rodrigues à cirurgia; entenda

No final de 2024, o humorista Welder Rodrigues revelou que sofreu uma grave doença cardíaca: obstrução das artérias coronárias. O diagnóstico veio após realização de exames de imagens e sintomas persistentes, como dor abaixo das costelas. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Raphael Boesche alertou para os riscos e explicou como evitar que isso aconteça.

A cirurgia ocorreu para que o ator colocasse pontes de safena e desobstruísse o caminho para o coração. A doença, chamada de aterosclerose, ocorre pela formação de placas de gordura nas artérias. O cardiologista explicou o motivo deste processo ocorrer:

Dieta desequilibrada: "O consumo excessivo de gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, sódio e açúcares favorece o aumento do colesterol e a formação de placas";

Sedentarismo: "A falta de atividade física reduz a saúde cardiovascular";

Tabagismo: "O cigarro provoca lesões no endotélio (camada interna das artérias), facilitando o desenvolvimento de aterosclerose";

Hipertensão arterial: "A pressão alta danifica as paredes das artérias ao longo do tempo";

Diabete: "A glicemia alta em pacientes diabéticos danifica os vasos e inflama as paredes arteriais";

Lipoproteína(a) [Lp(a)] elevada: "um marcador genético correlacionado ao aumento do risco cardiovascular, que favorece a formação de placas e coágulos";

Histórico familiar: "pacientes com parentes de primeiro grau que tiveram eventos cardíacos prematuros (antes dos 55 anos em homens ou 65 anos em mulheres) possuem maior predisposição genética à aterosclerose."

Como evitar que a artéria fique entupida?

O Dr. Raphael faz um alerta: mesmo que a condição tenha relação a uma herança genética, é possível alinhar algumas estratégias para que retarde o avanço ou, até mesmo, prevenir. Entre elas, ele aponta: "Adotar uma dieta balanceada, priorizar frutas, legumes, verduras, grãos integrais e proteínas magras. Reduzir o consumo de gorduras saturadas, colesterol, sal e alimentos ultraprocessados é crucial para manter os níveis saudáveis de colesterol e pressão arterial. Aos fumantes, cessar o tabagismo. A prática de exercícios físicos, manter o peso saudável e monitorar os processos de risco também são essenciais."

Para casos mais específicos, o especialista pontua: " Em indivíduos com colesterol elevado, o uso de estatinas, quando indicadas, pode reduzir dramaticamente os níveis de LDL e estabilizar placas existentes. Em hipertensos, realizar o controle da pressão arterial com estilo de vida e medicações para proteger as artérias das lesões. Em diabéticos, manter o controle glicêmico ."

Riscos da obstrução

Por fim, o médico explica os riscos que este tipo de doença cardíaca pode causar. Ele alerta para algumas das consequências: "A obstrução das artérias coronárias pode ocasionar diversas complicações graves, incluindo infarto do miocárdio - quando o fluxo de sangue ao músculo cardíaco é completamente interrompido, levando à morte das células cardíacas. A dor no peito, chamado de angina, insuficiência cardíaca e também a morte súbita. "

