Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Raphael Boesche pontuou os riscos de uma doença grave que levou Welder Rodrigues à cirurgia; entenda
No final de 2024, o humorista Welder Rodrigues revelou que sofreu uma grave doença cardíaca: obstrução das artérias coronárias. O diagnóstico veio após realização de exames de imagens e sintomas persistentes, como dor abaixo das costelas. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Raphael Boesche alertou para os riscos e explicou como evitar que isso aconteça.
A cirurgia ocorreu para que o ator colocasse pontes de safena e desobstruísse o caminho para o coração. A doença, chamada de aterosclerose, ocorre pela formação de placas de gordura nas artérias. O cardiologista explicou o motivo deste processo ocorrer:
O Dr. Raphael faz um alerta: mesmo que a condição tenha relação a uma herança genética, é possível alinhar algumas estratégias para que retarde o avanço ou, até mesmo, prevenir. Entre elas, ele aponta: "Adotar uma dieta balanceada, priorizar frutas, legumes, verduras, grãos integrais e proteínas magras. Reduzir o consumo de gorduras saturadas, colesterol, sal e alimentos ultraprocessados é crucial para manter os níveis saudáveis de colesterol e pressão arterial. Aos fumantes, cessar o tabagismo. A prática de exercícios físicos, manter o peso saudável e monitorar os processos de risco também são essenciais."
Para casos mais específicos, o especialista pontua: "Em indivíduos com colesterol elevado, o uso de estatinas, quando indicadas, pode reduzir dramaticamente os níveis de LDL e estabilizar placas existentes. Em hipertensos, realizar o controle da pressão arterial com estilo de vida e medicações para proteger as artérias das lesões. Em diabéticos, manter o controle glicêmico."
Por fim, o médico explica os riscos que este tipo de doença cardíaca pode causar. Ele alerta para algumas das consequências: "A obstrução das artérias coronárias pode ocasionar diversas complicações graves, incluindo infarto do miocárdio - quando o fluxo de sangue ao músculo cardíaco é completamente interrompido, levando à morte das células cardíacas. A dor no peito, chamado de angina, insuficiência cardíaca e também a morte súbita."
Dr. Raphael Boesche Guimarães (CRM: 33565) é médico cardiologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo (2009), concluiu residência em Clínica Médica pela UFCSPA (2012) e em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (2014), onde também obteve o título de mestre na área (2017) e atualmente cursa doutorado. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS. É preceptor da residência médica em Cardiologia, além de integrar comissões científicas e ter vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais.
