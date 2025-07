Médico alerta para quadro que Preta Gil sofreu: 'Proliferação de bactérias'

Em conversa com a CARAS Brasil, o Dr. Henrique Caracossi explicou e alertou sobre um quadro grave que Preta Gil sofreu; saiba tudo

Preta Gil, que morreu no domingo (20) aos 50 anos, sofreu com um quadro grave de infecção urinária em março deste ano. Em conversa com a CARAS Brasil, o Dr.Henrique Caracossi explicou as causas da doença e fez um alerta sobre o quadro.

Quais são as causas da infecção urinária?

A ITU, ou infecção do trato urinário, acontece quando uma bactéria se aloja neste sistema, podendo afetar uretra, rins ou até a bexiga. Os sintomas variam de dor ou ardência ao urinar; febre; mau odor, entre outros sintomas. O especialista apontou as possíveis causas dela acontecer:

"Tem muitas causas! No homem, a principal causa de infecção urinária são problemas prostáticos, como o aumento da próstata, faz com que o fluxo urinário diminua, tendo uma dificuldade de esvaziamento da bexiga. Isso aumenta a chance de ter infecção urinária, primariamente . Depois, temos as causas gerais, como problemas estruturais, na bexiga tendo problemas de refluxo vésicoureteral, válvula de ureta posterior, que são problemas anatômicos também no homem. Na mulher, é diferente! Ela tem uma anatomia mais propícia a ter infecção porque a uretra é curta, sendo 3 ou 4 cm no máximo e isso facilita a entrada de bactérias da região íntima na uretra, então a proximidade da região genital da mulher aumenta a chance de proliferação de bactérias." , pontuou o nefrologista.

Qual é o tratamento da infecção urinária?

O médico também falou sobre como tratar a doença, tanto de formas medicamentosas, como casos em que é necessário uma intervenção cirúrgica: "O tratamento da infecção urinária geralmente é feito com antibióticos o tratamento e temos que investigar a causa. No caso do indíviduo do sexo masculino,se for prostático, por exemplo, às vezes tem que fazer um procedimento ou tomar alguma medicação para melhorar esta questão, como diminuir o tamanho da próstata ou uma raspagem dela", explicou o especialista.

Como evitar a infecção urinária?

Por fim, o Dr. Henrique Caracossi alerta para alguns cuidados essenciais que ajudam a evitar a doença. Veja a lista abaixo:

Manter uma boa hidratação: "Sabemos que a hidratação aumenta fluxo de urina. Isto lava a bexiga, então isso diminui a chance de infecções urinárias.";

Não segurar a urina: "O melhor é quando sentir a vontade de fazer xixi, é melhor eliminar";

Exames preventivos de próstata:"Exame de toque, exame de PSA, exame de sangue, de imagem, para ver se está com algum problema na próstata. Isso evita, se ela estiver grande, já tratar e evitar a infecção.";

Controle de hormônio: "Na mulher, a questão hormonal também, o controle hormonal é importante,assim como a higienização correta";

Evitar deixar a parte íntima molhada: "No verão, se utilizar roupas molhadas, evite ficar muito tempo com região molhada. Em caso de menstruação, ter uma higienização mais frequente, evitando proliferação bacteriana".

