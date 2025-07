Médico alerta para quadro grave que levou Jojo Todynho à internação: 'Colapso'

Jojo Todynho contou que sofreu com um quadro grave que a levou a uma internação de emergência; em entrevista à CARAS, o Dr. Saulo Nader fez um alerta

Jojo Todynho enfrentou um quadro grave de dor de cabeça seguido de um "apagão" - popularmente chamado de "teto preto" no mês de maio. A influenciadora contou aos seguidores: "Olha o que resultou a dor de cabeça que falei para vocês: apagão e teto preto. Ainda fui treinar, porque achei que não era nada demais”. Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader falou sobre o caso e fez alguns alertas.

O que aconteceu com Jojo Todynho?

Jojo reforçou que estava muito estressada por estar em uma semana de provas. O médico explicou que este sentimento afeta o corpo de uma maneira constante e o apagão funciona como uma forma de pedido de socorro do cérebro: "O estresse é como um vazamento crônico de tensão no corpo. Ele altera o sono, aumenta adrenalina, contrai a musculatura e sensibiliza o cérebro à dor. Em pessoas predispostas, isso pode gerar crises de enxaqueca, cefaleias tensionais e até episódios de desmaio. O corpo grita quando a mente não é ouvida. Quando chega no 'apagão', é sinal de que o sistema entrou em colapso."

Quais os perigos do estresse?

Segundo o especialista, o estresse é mais do que apenas um cansaço mental. O Dr. Saulo pontua: "Não é invenção, não é drama. É o cérebro reagindo a uma sobrecarga de emoções e estímulos, muitas vezes sem pausa, sem descanso, sem respiro. O sistema nervoso entra em modo alerta e o equilíbrio vai embora junto com a paz. Se você sente que tudo está girando e não é o mundo, mas você, talvez seja hora de parar. Respirar. Pedir ajuda. Ouvir o que o seu corpo está tentando dizer em silêncio."

Como evitar quadros como este?

Por fim, o neurologista lista como evitar que o estresse tome conta do corpo, da mente e tire a saúde mental do indivíduo e define que a dor de cabeça é um sinal de que algo pode estar errado. Abaixo, algumas dicas para evitar que o sentimento afete a rotina:

Ter uma rotina de sono regular

Praticar atividade física

Alimentar-se bem e evitar longos jejuns

Controlar o estresse com pausas, terapia ou meditação

Procurar um neurologista ao perceber que as dores se repetem muito ou estão muito fortes

