Dentista alerta para quadro de Priscila Fantin e relação com estresse: 'Um dos principais gatilhos'

Priscila Fantin desabafou sobre um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro explica e aponta relação com o estresse

Priscila Fantin (42) colocou lentes de contato nos dentes, no ano de 2021. A atriz contou que tomou a decisão porque como sofre de bruximo acabou tendo um desgaste perceptíveo nos dentes, que também ocasionou problemas na mordida.

"Nunca percebi problemas estéticos no meu sorriso, já que meus dentes sempre foram fortes e saudáveis! Mas um bruxismo, que me acompanha há anos trouxe um perceptível desgaste e a disfuncionalidade da mordida", relatou em 2021.

À época, Priscila Fantin disse que nunca tinha pensado em usar lentes de contato dentárias: "Por julgar não ser indicado/necessário para o meu caso", lembrou. "Vi que poderia ter o tamanho original dos meus dentes de volta e, principalmente, o encaixe da minha mordida! Fizemos os desgastes necessários (bem sutis) para reaver a funcionalidade e também prepará-los para receber as lentes, o que levou 15 dias. E agora descobri um sorriso muito mais bonito e confiante", afirmou.

O que é o bruxismo?

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Flávio Pinheiro, cirurgião dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ, que explica este diagnóstico.

"Bruxismo é um hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes, geralmente durante o sono, mas que também pode ocorrer durante o dia". Embora muitas pessoas o considerem uma doença, o dentista afirma: "Bruxismo, na verdade, é uma disfunção funcional que pode estar relacionada a vários fatores, como estresse, ansiedade ou até alterações na mordida", avalia.

Dados e estresse

Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2022, aponta que cerca de 30% da população mundial é acometida por bruxismo. No Brasil esse número é ainda maior, pode chegar a 40%. O dentista declara.

"O estresse é um dos principais gatilhos do bruxismo, que é o hábito de apertar ou ranger os dentes. Esse hábito pode gerar desgaste no esmalte, fraturas e até comprometer a durabilidade de tratamentos estéticos, como as lentes de contato dental. Em pacientes que já apresentam bruxismo, é fundamental o uso de placa de proteção noturna para evitar que as lentes sofram danos", finaliza ao analisar casos como da atriz Priscila Fantin.

