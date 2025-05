Médico alerta para procedimento realizado na ex-nora de Angélica: 'Exige um cuidado redobrado'

Mesmo tendo menos de 18 anos, Duda Guerra, a ex-namorada de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, já passou por procedimentos estéticos

A influenciadora digital Duda Guerra se tornou um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, após o fim de seu relacionamento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. Para além da vida amorosa, a jovem também chocou ao revelar que já passou por uma cirurgia para implante de silicone nos seios .

No começo do ano, nas redes sociais, a influenciadora aproveitou para interagir e esclarecer algumas dúvidas sobre suas próteses. Duda realizou a cirurgia em agosto de 2024. Na ocasião, a jovem foi alvo de críticas pela decisão. "Operei com o médico que também fez o silicone da minha irmã [...] Eu sabia que tipo assim, obviamente é uma cirurgia, corre um risco, mas sabia que valia a pena. A cirurgia em si é bem rápida", confessou.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira - cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - que explica sobre silicone em adolescentes.

"Legalmente, adolescentes menores de 18 anos podem realizar cirurgias plásticas apenas com autorização formal dos pais ou responsáveis. Porém, o que realmente importa do ponto de vista médico não é apenas a idade cronológica, e sim o grau de maturação física e emocional da paciente", aponta.

O cirurgição plástico reforça que o desenvolvimento completo das mamas ocorre, em média, até os 17 ou 18 anos. Antes disso, o corpo ainda está em transformação. Isso significa que a colocação precoce de próteses pode gerar assimetrias futuras, resultados temporários ou até a necessidade precoce de reoperações.

QUANDO POSSO REALIZAR?

O Dr. Marcelo Moreira declara que, apesar de não ser o mais comum, há sim casos em que a cirurgia é indicada antes da maioridade. O especialista destaca quando:

Hipoplasia mamária severa: quando as mamas não se desenvolvem ou se desenvolvem de forma muito reduzida;

Assimetrias marcantes: diferença visível entre as mamas, com impacto emocional importante;

Síndrome de Poland: condição congênita rara em que há subdesenvolvimento ou ausência total da musculatura e da mama de um dos lados do tórax. Nesses casos, a prótese mamária tem papel reconstrutor e pode ser indicada ainda na adolescência.

"A colocação de implantes mamários na adolescência não é proibida, mas exige um cuidado redobrado. Deve ser indicada apenas em situações bem avaliadas, com respaldo técnico e emocional, e nunca motivada por modismos ou pressões externas. Mais do que estética, essa é uma decisão que envolve saúde, responsabilidade e planejamento a longo prazo", finaliza ao analisar o caso da ex-nora de Angélica.

