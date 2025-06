Médico alerta para os sintomas da doença sem cura de Adriane Galisteu: 'Mais dificuldade'

A apresentadora Adriane Galisteu tornou público um diagnóstico e revelou que a doença afetou um dos seus ouvidos

No ano passado, Adriane Galisteu (52) revelou que convive com uma doença autoimune: a otosclerose. À época, a apresentadora chegou a confessar ter escondido o diagnóstico e explicou que a descoberta foi a principal razão para não ter engravidado novamente. Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia explica o quadro da famosa.

Adriane Galisteu contou que, quando recebeu o diagnóstico de otosclerose , sentiu muito medo da doença comprometer o seu trabalho, pois atinge o ouvido, instrumento importante na rotina de uma apresentadora: "Isso me apavorou porque a otosclerose é uma doença que não escolhe, ela atinge os dois ouvidos. No meu caso, eu perdi um e o outro ficou intacta. Isso é uma coisa rara de acontecer. Eu preciso disso para trabalhar", afirma.

O que diz o especialista?

Segundo o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial, a otosclerose é uma condição que afeta o osso do ouvido médio, especialmente um pequeno osso chamado estribo, que participa do processo de transmissão do som.

"É uma doença de evolução lenta, geralmente bilateral, e que pode surgir sem sintomas no início. À medida que avança, o paciente percebe que começa a ouvir menos, especialmente sons mais graves, e tem mais dificuldade para compreender a fala em ambientes com ruído", aponta.

Exige atenção!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 2,5 bilhões de pessoas terão problemas auditivos até 2050. Por isso, o Dr. Guilherme Scheibel alerta para os sintomas da otosclerose e importância de consulta com um especialista.

"Qualquer dificuldade auditiva progressiva merece avaliação com otorrinolaringologista, independentemente da idade. Quando diagnosticada precocemente, a otosclerose pode ser tratada de forma eficaz e com menos impacto funcional", afirma.

Não tem cura, mas tem tratamento

Embora a otosclerose não tenha uma cura definitiva no sentido tradicional, ela tem tratamento altamente eficaz, e em muitos casos é possível restaurar boa parte da audição. O otorrinolaringolosita esclarece que existem duas principais abordagens:

Uso de aparelhos auditivos, que amplificam o som e são indicados em casos mais leves ou quando a cirurgia não é viável;

Cirurgia chamada estapedectomia, que substitui o estribo enrijecido por uma prótese muito pequena, permitindo que o som volte a ser conduzido normalmente. Trata-se de um procedimento seguro e com excelentes resultados na maioria dos pacientes.

