Médico alerta para os sinais do diagnóstico de Lady Gaga: 'Engloba inúmeros sintomas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica o quadro crônico da cantora Lady Gaga e aponta os principais sintomas

O show de Lady Gaga atraiu uma multidão de fãs para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 3. Este foi o retorno tão aguardado da cantora ao Brasil após 13 anos da sua última passagem. Em 2017, ela cancelou seu show no Rock in Rio por conta do diagnóstico de fibromialgia.

À época, Lady Gaga seria a atração do Rock in Rio, mas teve problemas e cancelou sua apresentação. Por conta do diagnóstico, em 2017, ela precisou ser internada em um hospital e o motivo foram as severas dores causadas pela fibromialgia.

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Fabio Jennings - médico reumatologista do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- Califórnia (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - que detalha o quadro da cantora.

O especialista explica que estímulos periféricos comuns e inofensivos são sentidos e interpretados pelo organismo como uma dor intensa:"Fibromialgia é uma síndrome de dor crônica caracterizada pela dor difusa pelo corpo (músculos e articulações), que é o sintoma principal, mas que também engloba inúmeros sintomas".

QUAIS OS SINAIS?

O reumatologista aponta os principais sintomas:

Sono ruim;

Fadiga;

Sintomas depressivos;

Dores de cabeça;

Alterações do hábito intestinal;

Descondicionamento físico.

"A fibromialgia pode se apresentar com diferentes intensidades e sintomas. Existem pacientes que apresentam sintomas leves que muitas vezes não chegam a ter o diagnóstico, até os indivíduos com sintomas incapacitantes", declara o reumatologista.

DOENÇA CRÔNICA

O Dr. Fabio Jennings esclarece que, como a maioria das doenças crônicas, a fibromialgia não tem literalmente uma 'cura', mas reforça que os sintomas podem ser controlados, permitindo ao indivíduo ter uma vida normal.

"É importante ressaltar que a Fibromialgia pode acompanhar outras doenças crônicas, como por exemplo, o Hipotiroidismo e até as autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatoide. Cabe ao reumatologista diferenciar os diferentes mecanismos das doenças para que o tratamento seja bem-sucedido", afirma.

EXISTE TRATAMENTO?

Os tratamentos mais eficazes são os não medicamentosos, especialmente os exercícios físicos individualizados e graduais."O exercício físico ajuda não somente no controle da dor, mas também da fadiga, do sono ruim, dos sintomas depressivos, etc, melhorando a capacidade funcional das pessoas com fibromialgia", afirma o Dr. Fabio Jennings. O especialista complementa sobre outras alternativas.

"Também, as terapias psicológicas comportamentais são eficazes em um grupo de pacientes. Os medicamentos utilizados no tratamento são os analgésicos comuns, os antidepressivos, os anticonvulsivantes e os relaxantes musculares [...] Atualmente, novos agentes como os canabinoides e as terapias de neuromodulação estão sendo estudados com resultados promissores", finaliza ao avaliar o caso da cantora Lady Gaga.

