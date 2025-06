Médico alerta para os riscos do quadro de saúde de Rodrigo Simas: 'Precisa de atenção'

Rodrigo Simas revelou condição que afeta milhares de homens todos os anos

A disfunção erétil é um assunto proibido para a maioria dos homens. Para Rodrigo Simas (33), no entanto, não existe tabu ao admitir que já falhou na hora H. Nas redes sociais, o ator contou que as coisas não funcionaram como o esperado na sua primeira vez com sua atual namorada, Agatha Moreira (33), com quem namora desde 2018.

"Brochei e não tinha sido a primeira vez. Acho que temos que falar mais sobre a 'famosa brochada' e desmistificá-la. Não temos total controle do nosso amigão, por isso, às vezes, temos ereções em momentos peculiares. Está tudo na nossa cabeça. Não fiquem na nóia... É normal, e você não vai ser menos homem por isso", contou.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, urologista atuante nos principais hospitais da capital paulista, explica que o quadro é comum e pode afetar qualquer homem jovem. Apesar do tabu que ronda a masculinidade, o profissional diz que a condição pode ser revertida.

"Na grande maioria dos casos, sim. Se a causa for emocional, por exemplo, com terapia e apoio psicológico, o quadro pode ser totalmente revertido. Se a causa for hormonal ou vascular, também temos boas opções de tratamento. Mesmo nos casos em que a disfunção é persistente, há tratamentos que devolvem ao paciente a capacidade de ter uma vida sexual ativa e satisfatória. A disfunção erétil não é uma sentença — ela é um sinal de que algo no corpo ou na mente precisa de atenção", afirma.

ENTENDA COMO FUNCIONA O TRATAMENTO

A mudança no estilo de vida está diretamente ligada a um tratamento bem-sucedido. No entanto, tudo depende da causa da disfunção erétil do paciente. No caso do ator, ele já enfrentou outros episódios da condição, que afeta milhares de homens no Brasil todos os anos.

"Parar de fumar, reduzir o consumo de álcool, praticar exercícios, melhorar a alimentação. Quando necessário, usamos medicamentos como os conhecidos comprimidos para ereção, terapia hormonal (quando há baixa testosterona), psicoterapia e, em alguns casos, procedimentos como a aplicação de medicamentos diretamente no pênis ou até cirurgia para implante de prótese peniana", diz ele.

Dr. Octavio aconselha homens que passam por essa situação a buscar ajuda de um especialista. "Não normalize o problema nem tente escondê-lo. A disfunção erétil é muito mais comum do que se imagina — e hoje temos recursos modernos, seguros e eficazes para tratar. Quanto antes você procurar um especialista, melhores são as chances de recuperação", finaliza.