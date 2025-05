Médico alerta para o tratamento da doença de Patrícia Poeta: 'O quanto antes'

Patrícia Poeta realizou uma cirurgia após receber um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel explica a doença crônica

Patrícia Poeta (48) passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica na madrugada do último sábado, 24. A apresentadora se recupera bem e confessou que o procedimento já estava programado anteriormente. Nas redes sociais, a global desabafou sobre o diagnóstico.

"Passei por uma cirurgia que já estava programada pra acontecer.Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja a indicação era essa", desabafou Patrícia Poeta. A apresentadora reforçou que já recebeu liberação médica para retonar ao trabalho, mas sem grandes esforços.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial, que explica sobre a sinusite crônica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define este quadro como uma inflamação prolongada dos seios paranasais, que dura mais de 12 semanas, mesmo após tratamento. A sinusite crônica, ou rinossinusite, pode ser causada por infecções virais, bacterianas, alergias e outras condições que obstruam as vias nasais. O Dr. Guilherme esclarece ao falar da recomendação de um tratamento cirurgico.

"Geralmente [quando] o paciente apresenta alterações anatômicas, como desvio de septo ou pólipos nasais, que dificultam a drenagem natural dos seios da face. Nestes casos, a cirurgia endoscópica funcional dos seios paranasais é recomendada. O objetivo não é apenas 'remover o problema', mas restaurar a ventilação e drenagem adequadas, reduzindo as crises e melhorando a qualidade de vida", afirma.

Sintomas e tratamentos que exigem atenção

Segundo o Dr. Guilherme Scheibel, quando os sintomas duram mais de 12 semanas ou aparecem com frequência ao longo do ano, é sinal de que algo crônico está em curso e merece investigação com exames como endoscopia nasal e tomografia dos seios da face. Ele destaca os principais sinais.

Obstrução nasal persistente;

Secreção espessada (amarelada ou esverdeada);

Dor ou pressão na face;

Tosse (geralmente pior à noite);

Perda do olfato

"Embora a rinossinusite crônica não seja considerada uma emergência, ela exige avaliação médica especializada o quanto antes, principalmente para evitar complicações e impedir que o quadro se torne ainda mais debilitante", finaliza ao analisar o caso da apresentadora.

