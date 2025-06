Médico alerta para o sintoma do diagnóstico de Felipe Andreoli: 'É perigoso'

Apresentador do Power Couple Brasil, Felipe Andreoli tornou público um problema de saúde e relatou que até chorou por conta das dores

No ano de 2023, Felipe Andreoli (45) passou por uma cirurgia após receber diagnóstico de pedras nos rins . À época, o jornalista confessou buscar ajuda médica após sentir dor lombar forte do lado esquerdo . Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista, que explica o quadro.

O apresentador do Power Couple Brasil detalhou sobre o problema de saúde que enfrentou e falou das dores intensas: "É uma dor muito ruim", afirmou em participação ao Mais Você, em 2023. Ele contou que já tinha tido pedras nos rins anteriormente, mas não com dores tão intensas."Literalmente chorei de dor".

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, é importante esclarecer que o termo conhecido como pedras nos rins se refere aos cristais nos rins.

"Na verdade são cristais, nós temos normalmente na nossa urina, são cristais que acabam grudando e formando os cálculos renais, que são as famosas pedras nos rins. Ao contrário do que todos pensam, não é a pedra no rim que dá cólica renal, quando ela está no rim, geralmente ela fica quietinha, ela não traz dor. O problema é quando essa pedra sai do rim, quando ela vai para o ureter, que é o canal que liga o rim até a bexiga", afirma.

Dados e sintomas que chamam atenção

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 10 a 15% da população mundial terá pelo menos um episódio de cólica renal na vida. O Dr. Henrique Carrascosi pontua que a dor relatada por muitos pacientes são os rins trabalhando para expulsar estes cristais.

"Esse canal, ele é estreito e, dependendo do tamanho da pedra, ela passa machucando e nesse momento que se sente a dor. Nesse momento que temos a dor muito intensa. Geralmente, é uma dor súbita, de um lado da barriga ou de um lado das costas, que vai irradiar para a região urinária", afirma.

Tratamento

O nefrologista reforça que muitos pacientes acabam tendo que procurar atendimento médico de urgência porque a dor é muito intensa. O Dr. Henrique esclarece sobre o tratamento e menciona que cada caso é individual e precisa de um acompanhamento com o especialista.

"Se essa pedra passar pelo canal e cair na bexiga, geralmente é eliminada espontaneamente. Agora, se não conseguir passar pelo canal, precisa passar por uma cirurgia para retirar porque senão vai ficar enroscada e vai continuar com dor, aumentando o risco de algum problema no rim, na função do rim, então, é perigoso", finaliza o nefrologista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO JORNALISTA FELIPE ANDREOLI NAS REDES SOCIAIS: