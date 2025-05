Médico alerta para o quadro que afetou Preta Gil: 'Na maioria dos casos, é assintomático'

Preta Gil está nos EUA em tratamento contra o câncer, porém a cantora já tornou público uma questão de saúde anteriormente; relembre

Preta Gil (50) já embarcou rumo aos Estados Unidos para iniciar um tratamento em busca da cura do câncer. Ela luta contra a doença desde 2023 e já fez vários protocolos no Brasil. Agora, a artista busca opiniões de médicos no exterior para avaliar o seu caso. Além do diagnóstico do tumor, no passado, a cantora também tornou público que estava pré-diabética .

No ano de 2013, a filha de Gilberto Gil (82), durante participação em um quadro no Fantástico, revelou que procurava ganhar massa muscular porque enfrentava questões como pré-diabetes e problemas de metabolismo e imunidade . À época, a cantora confessou: "Sou muito feliz com meu 'shape', mas estou muito infeliz com minhas deficiências de saúde". Com o tempo, Preta Gil celebrou os resultados e reforçou que saiu do quadro de pré-diabetes.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi - médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara - que explica o quadro.

"A condição conhecida como pré-diabetes representa um estado intermediário entre a normoglicemia e o diabetes mellitus tipo 2. Nessa fase, os níveis de glicose no sangue estão acima do normal, mas ainda não são elevados o suficiente para caracterizar o diagnóstico de diabetes", afirma.

Principais fatores de risco incluem:

Sobrepeso ou obesidade (especialmente obesidade abdominal);

Sedentarismo;

Histórico familiar de diabetes tipo 2;

Síndrome do ovário policístico;

Hipertensão arterial;

Dislipidemia.

Segundo o Dr. Henrique, é importante esclarecer que o pré-diabetes não deve ser interpretado como uma condição 'inofensiva', pois trata-se de um marcador de risco metabólico e cardiovascular e deve ser tratado com atenção.

"É um estágio com grande potencial de reversão, desde que intervenções sejam realizadas a tempo. No entanto, sem tratamento, muitos pacientes evoluem para o diabetes tipo 2 ao longo do tempo", afirma o nefrologista que alerta para os sintomas.

"Na maioria dos casos [...] é assintomático. Alguns pacientes podem relatar sinais inespecíficos como fadiga, cefaleia, aumento da sede (polidipsia), aumento da fome (polifagia) e maior frequência urinária (poliúria), mas esses sintomas são mais comuns quando já há um descontrole glicêmico mais acentuado, típico do diabetes estabelecido", finaliza ao avaliar o quadro que afetou a cantora.

