Médico alerta para o diagnóstico de Sonia Abrão: 'Sintomas interferem em atividades simples'

Sonia Abrão tornou pública a informação de um diagnóstico e, inclusive, revelou não ter participado de um programa de TV por conta da condição

Recentemente, a apresentadora Sonia Abrão (62) foi notícia ao revelar que foi orientada pelo médico a não participar do programa Acerte ou Caia, da Record, por conta do diagnóstico de labirintite . Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia.

No mês de junho, Sonia Abrão deu mais detalhes de sua condição e explicou sua ausência no programa da Record por conta da labirintite: "Por essa, eu não esperava! O querido TOM CAVALCANTE me convidou, mas meu otorrino vetou! Tô proibida de participar do ACERTE OU CAIA! Motivo: tenho labirintite e a sensação de cair aliada ao impacto da queda poderia provocar uma crise", disse.

O que diz o otorrino?

Segundo o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial, o termo labirintite é uma forma popular para descrever a “vestibulopatia” ou “distúrbio vestibular”. Trata-se de uma alteração no labirinto, estrutura localizada no ouvido interno, responsável pelo equilíbrio e percepção de movimento.

"A labirintite, ou, mais precisamente, os distúrbios vestibulares, podem impactar significativamente a qualidade de vida, especialmente durante as crises", declara. Os principais sintomas durante uma crise são:

Vertigem (sensação de que tudo está girando);

Náuseas;

Desequilíbrio;

Zumbido;

Sensação de pressão nos ouvidos.

Sinais que chamam atenção

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 30% da população mundial apresentou sintomas de tontura, um dos possíveis sinais da labirintite. Por isso, o Dr. Guilherme Scheibel chama atenção para os sinais da condição.

"Esses sintomas interferem em atividades cotidianas simples, como caminhar, dirigir, trabalhar, ou até se concentrar em uma conversa. A insegurança ao se movimentar, o medo de quedas e a ansiedade que vem com a imprevisibilidade das crises também são muito comuns", avalia.

Como lidar com a labirintite?

Apesar deste sintomas, o Dr. Guilherme Scheibel reforça que dá muito bem para manter a qualidade de vida. Com um diagnóstico correto e tratamento adequado, é perfeitamente possível manter uma rotina ativa e saudável.

"Muitos pacientes convivem bem com a condição ao longo do tempo. Além disso, a orientação é manter-se bem hidratado, evitar movimentos bruscos, reduzir o consumo de estimulantes e consultar um otorrinolaringologista assim que os sintomas aparecerem. Diagnóstico precoce e tratamento correto fazem toda a diferença para que a vertigem não comprometa a qualidade de vida", finaliza o médico.

Leia mais em: Sonia Abrão opina sobre Vilma no BBB 25 após eliminação de participante: 'Foi uma libertação'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA SONIA ABRÃO NAS REDES SOCIAIS: