Médico alerta para o câncer agressivo de Joe Biden: 'Não apresenta sintomas'

Ex-presidente dos Estados Unidos, o político Joe Biden foi diagnosticado com câncer agressivo e está em estágio de metástase

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden (82) está com câncer. A equipe dele tornou público o diagnóstico do político estadunidense e informou que ele foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase nos ossos . O tumor dele foi definido como agressivo e ele deve iniciar o tratamento em breve.

Em entrevista ao site da revista People, o médico oncologista geniturinário Dr. Christopher Wee contou que o câncer de Biden já está no estágio 4 - que é a pontuação 9 de Gleason, o que significa que já se espalhou para fora da próstata. Assim, o tumor tem a probalidade de crescer mais rápido e de forma agressiva.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra - médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - que avalia o quadro do político.

"O câncer de próstata é um tumor que se desenvolve na glândula prostática, que faz parte do sistema reprodutor masculino e tem como função principal produzir parte do sêmen. Trata-se do tipo de câncer mais comum entre os homens, depois do câncer de pele, e geralmente apresenta crescimento lento, mas pode se tornar agressivo em alguns casos", explica.

Segundo o oncologista, é muito importante que as pessoas realizem os exames de rastreamento, pois na fase inicial o câncer de próstrata não costuma apresentar sintomas. E quando os sinais aparecerem, a doença pode estar em uma estágio mais avançado.

"Nos estágios iniciais, o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas. Quando aparecem, os sinais podem incluir dificuldade para urinar, jato fraco de urina, sangue na urina ou no sêmen e dor óssea (em casos mais avançados). Atenção especial deve ser dada a qualquer alteração urinária persistente, especialmente em homens com mais de 50 anos", declara.

EXIGE ATENÇÃO!

Depois do anúncio do diagnóstico de Biden, começaram a noticiar que o político não realizava exames preventivos para rastreamento do câncer desde 2014. O Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, alerta para esta atitude.

"Provavelmente ele não fazia exames preventivos para ter diagnóstico a doença em estagio tão avançado, visto que essa doença geralmente tem evolução lenta", finaliza o oncologista ao avaliar o caso do político.

