Médico alerta para mudança no rosto do Padre Fábio de Melo após problema de saúde: 'Pode alterar'

O padre Fábio de Melo negou procedimentos estéticos e revelou que seu rosto passou por algumas alterações após enfrentar questões de saúde

No ano de 2022, após rumores de harmonização facial e procedimentos estéticos, o Padre Fábio de Melo usou as redes sociais para esclarecer a mudança em sua fisionomia e declarou que não realizou procedimentos estéticos. À época, ele afirmou que o motivo da mudança na fisionomia se deu por problemas de saúde.

Nas redes sociais, o Padre Fábio de Melo negou ter realizado uma harmonização facial e respondeu que a alteração em seu rosto aconteceu após ele enfrentar uma crise de sinusite: “A gravação coincidiu com o término de uma crise de sinusite que durou um mês e meio. Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios muito fortes. Eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas, graças a Deus já estou bem. O rosto já está normal”, declarou.

À época, Padre Fábio de Melo também confirmou ter sido diagnosticado com a Síndrome de Ménière , conhecida provocar aumento da pressão de líquidos no labirinto, parte do ouvido responsável pelo equilíbrio e audição, o que contribuiu para o inchaço de seu rosto.

OPINIÃO MÉDICA

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira - cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - que explica o caso.

"No caso do Padre Fábio de Melo, ele próprio mencionou uma predisposição à retenção de líquidos, o que ajuda a explicar por que a reação foi tão evidente em seu rosto. A junção entre a inflamação prolongada, o uso de medicamentos fortes e a tendência à retenção hídrica certamente contribuiu para a alteração em suas feições", afirma.

Segundo o especialista, na imensa maioria dos casos, as mudanças na aparência causadas por sinusite e retenção de líquidos são totalmente reversíveis. Uma vez que a inflamação é controlada, o organismo tende a se estabilizar, reabsorvendo os líquidos acumulados.

"Uma crise de sinusite pode alterar temporariamente o formato do rosto, principalmente se for intensa, prolongada e acompanhada do uso de medicamentos fortes. A inflamação, somada à retenção de líquidos, pode gerar inchaço facial visível. Porém, esses efeitos são passageiros e tendem a desaparecer com a recuperação do organismo", declara.

QUANDO SE PREOCUPAR?

Segundo o Dr. Marcelo Moreira, cada corpo reage de uma forma. Por isso, vale lembrar que nem todas as pessoas com sinusite apresentam inchaço facial. A reação depende de uma série de fatores individuais, como:

Genética;

Nível de sensibilidade a medicamentos;

Velocidade do metabolismo;

Equilíbrio hormonal;

Estado nutricional e imunológico;

Presença de outras doenças (renais, hepáticas ou cardiovasculares);

O cirurgião reforça que, na maioria dos casos, as mudanças causadas pela sinusite são reversíveis, porém alerta: "Se o inchaço persistir ou vier acompanhado de outros sintomas como dor, febre, vermelhidão ou assimetria facial, é importante procurar um médico. Em casos raros, pode haver complicações mais graves, como celulite facial (infecção dos tecidos moles), que exige tratamento imediato", finaliza ao analisar o caso do Padre.

