Médico alerta para infecção em cantora após câncer: 'Sobrecarga'

A cantora Jessie J foi diagnosticada com uma infecção pulmonar e se recupera de uma mastectomia; o Dr. Igor Maia fala sobre a situação delicada

Jessie J recebeu recentemente um diagnóstico de câncer de mama e foi submetida a uma mastectomia para retirada dos tumores. A cantora - que tem um show marcado no Brasil em setembro - surgiu internada com uma infecção pulmonar, logo após a cirurgia. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho alertou para os perigos da infecção em pacientes como ela.

Riscos

A infecção pulmonar ocorre quando agentes patológicos invadem o pulmão e causam diversos sintomas, como febre, tosse e dificuldades para respirar. O diagnóstico, segundo o infectologista, é realizado com exames físicos e de imagem: "Ao exame, o médico pode ouvir sons alterados nos pulmões, como estertores. Para confirmar, geralmente se solicita uma radiografia de tórax ou uma tomografia, que mostram áreas de inflamação. Em alguns casos, exames laboratoriais, como hemograma e marcadores inflamatórios, e a coleta de secreção pulmonar para identificar o agente infeccioso, também podem ser importantes. "

No caso de uma paciente como Jessie J, que recebeu um diagnóstico de câncer de mama e se recupera de uma cirurgia recente, é necesário alguns cuidados. O Dr. Igor alerta: " O período pós-cirúrgico, especialmente em pacientes oncológicos, é um momento de maior vulnerabilidade. O sistema imunológico pode estar comprometido, seja pelo próprio câncer, por tratamentos como quimioterapia, ou pelas alterações do organismo causadas pela cirurgia. Isso aumenta o risco de complicações, como a progressão dessa infecção pulmonar para quadros mais graves, como pneumonias extensas, abscesso pulmonar ou até sepse. Além disso, a dor no pós-operatório e a limitação para expandir bem os pulmões podem favorecer o acúmulo de secreções, o que também predispõe à infecção. "

Cuidados

O médico também pontua que pacientes oncológicos exigem cuidados especiais e explica que deve-se considerar os riscos de bactérias resistentes e invasivas. O infectologista alerta: "Muitas vezes, iniciamos o tratamento com antibióticos de amplo espectro até termos o resultado da cultura. Além disso, é essencial garantir uma boa hidratação, monitorar a função respiratória de perto e manter um ambiente protegido de novas infecções . Em alguns casos, pode ser necessário ajustar temporariamente o tratamento oncológico, como adiar sessões de quimioterapia, para evitar sobrecarga ao organismo."

Por fim, o médico destaca que o tratamento depende da gravidade do quadro e do agente que está causando a infecção: "Casos leves podem ser tratados em casa, mas pacientes imunossuprimidos ou com sinais de alerta geralmente precisam de internação. A oxigenoterapia e fisioterapia respiratória também podem ser necessárias. Em casos mais graves, pode ser necessário o suporte médico e monitorização em UTI ".

Leia também: Especialista explica infecção bacteriana rara de Leandro Abusado

VEJA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA JESSIE J NO INSTAGRAM: