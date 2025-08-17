Médico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni fala sobre um hábito da apresentadora Sabrina Sato e revela impactos na saúde
Sabrina Sato(44) é conhecida pelo seu gosto fashion e elegância, mas um detalhe que ela sempre aposta é no salto alto. Tendo o hábito de fazer diversas aparições públicas usando este item da moda. Inclusive, a mais recente foi na festa de 60 anos da Globo, onde artista optou por um sapato bege com salto de 20 centímetros.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele explica.
"Esse hábito pode acelerar o processo de desgaste da coluna, conhecido como artrose, e favorecer o surgimento de estiramentos musculares e de tendões, especialmente quando o uso é frequente e prolongado", declara. O Dr. Guilherme ainda fala sobre o salto alto e a relação com a idade.
"Usar salto alto desde muito jovem pode trazer riscos à saúde da coluna e das articulações. Isso a longo prazo, pode contribuir para dores lombares, alterações na curvatura da coluna e até problemas nos pés, joelhos e quadris", diz.
Segundo o neurocirurgião, usar salto alto, em ocasiões específicas, geralmente não traz grandes prejuízos para mulheres saudáveis que não possuem predisposição genética para problemas na coluna ou articulações. O risco maior está no uso diário e prolongado.
"Para quem não abre mão, o ideal é optar por saltos mais baixos, entre 3 e 5 centímetros, e preferir modelos mais largos, que oferecem maior estabilidade". Abaixo, o Dr. Guilherme Rossoni ainda lista alguns cuidados.
"É importante intercalar o salto com calçados sem salto ou de salto baixo, permitindo o descanso da musculatura e das articulações. Manter um programa regular de alongamento e fortalecimento, especialmente de panturrilhas, músculos posteriores da coxa, glúteos e abdômen, ajuda na sustentação da coluna", finaliza.
Leia também: Mãe de Sabrina Sato faz confissão sobre relação da filha com Nicolas Prattes: 'É inspirador'
Ver essa foto no Instagram
Dr. Guilherme Rossoni é neurocirurgião (CRM-SP 161-136 • CRM-ES 11.625 • CRM-RJ 52.0115109-6) com atuação no tratamento de doenças da coluna vertebral e dor crônica. É formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e concluiu residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. É membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e possui formações complementares em cirurgia minimamente invasiva da coluna, cirurgia endoscópica e técnicas avançadas de centros como o IRCAD e o World Spine Center. Atende em clínicas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
|Médico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'
|Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'
|Mãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
|Luis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre
|Médico sobre diagnóstico que afetou Adriane Galisteu: 'Se espalha para o corpo rapidamente'
|Um ano da morte de Silvio Santos: Veja homenagens tocantes para o apresentador
|Claudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
|Candidata do Miss Universo morre aos 30 anos: ‘Tudo coberto de sangue’
|Morre Terence Stamp, ator do cinema mundial, aos 87 anos
|Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa