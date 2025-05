Médico alerta para gravidade do quadro da mãe de Eliezer: “Pode destruir a vida silenciosamente”

Mãe de Eliezer sofre de doença crônica há quase três décadas

Ana Beatriz, mãe do influenciador e ex-BBB Eliezer (35), passou a viver com ele, a nora Viih Tube (24) e os netos Lua (2) e Ravi, de 5 meses, na mansão da família, na Grande São Paulo. A decisão foi tomada após a matriarca aparecer visivelmente sob efeito de medicamentos antidepressivos.

De acordo com o influenciador, a mãe convive com a depressão há quase três décadas, desde o fim de seu casamento. "Comecei a reparar minha mãe muito dopada todas as vezes que ela vinha aqui para casa. Fui investigar e descobri a quantidade inacreditável de remédios que ela toma. Agora faremos tudo juntos. Vamos treinar juntos, fazer dieta e assim vai", disse.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Wandyk Alisson, médico especialista em medicina integrativa, explica que a depressão é uma condição muito mais profunda do que a tristeza comum. “A depressão é uma doença complexa que vai muito além da tristeza. Ela altera a forma como a pessoa pensa, sente e age”, afirma o especialista.

Os impactos são amplos e atingem várias áreas da vida. Dr. Wandyk detalha que os sintomas se manifestam de forma física, emocional e social:

Físicos: cansaço extremo, insônia ou sono excessivo, alterações no apetite, dores no corpo e baixa imunidade.

cansaço extremo, insônia ou sono excessivo, alterações no apetite, dores no corpo e baixa imunidade. Mentais e emocionais: desânimo persistente, sensação de inutilidade, pensamentos negativos recorrentes e, em casos graves, ideação suicida.

desânimo persistente, sensação de inutilidade, pensamentos negativos recorrentes e, em casos graves, ideação suicida. Sociais: perda de interesse por atividades prazerosas, afastamento de amigos e familiares.

perda de interesse por atividades prazerosas, afastamento de amigos e familiares. Funcionais: dificuldade em manter rotinas básicas, trabalho e cuidados pessoais.

“A depressão pode se cronificar quando não é tratada de forma adequada, levando a um estado de ‘sobrevivência automática’, no qual a pessoa se mantém viva, mas sem real qualidade de vida — como parece ser o caso da mãe do Eliezer”, pontua o médico.

LEIA TAMBÉM:Eliezer mostra grande quantidade de remédios que sua mãe toma por dia: 'Não é possível'