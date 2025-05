Médico alerta para doença que afetou Viih Tube e seus filhos: ‘Altamente contagiosa’

Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato dá detalhes sobre a doença diagnosticada em Viih Tube e nos filhos dela, Lua e Ravi

Viih Tube (24) surpreendeu muita gente ao revelar, na última terça-feira, 6, por meio das redes sociais, que ela e os filhos, Lua (2) e Ravi, de cinco meses, foram diagnosticados com a doença da mão-pé-boca. “Ontem e hoje estou acabada, me recuperando. Mas já estou me sentindo um pouco melhor”, falou a empresária, ex-BBB e influenciadora digital. Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato dá detalhes sobre a condição que afetou a família da famosa.

“É uma doença altamente contagiosa causada por um vírus chamado Coxsackie. Geralmente, é uma doença de evolução benigna e que não necessita de tratamento específico, melhorando sozinha em mais ou menos uma semana. É muito comum em crianças, principalmente as menores de cinco anos”, informa o médico, acrescentando que o diagnóstico pode ser confirmado através da realização de PCR ou sorologia específica para o vírus. “Mas, na maior parte das vezes, apenas a avaliação clínica da criança é suficiente para o diagnóstico, baseado nos sintomas”, diz.

Segundo o especialista, a doença a transmissão da doença ocorre no contato entre as pessoas, já que a pessoa infectada pode eliminar o vírus pelas secreções respiratórias ou pelas fezes. “A transmissão do vírus pode ocorrer dias antes dos sintomas e, principalmente, na primeira semana após início dos sintomas. Além disso, em alguns casos específicos, os pacientes podem continuar eliminando o vírus nas fezes por semanas”, destaca Liberato, informando ainda que é necessário o isolamento do paciente.

Ainda de acordo com o pediatra, geralmente, o quadro apresenta febre, dor de garganta e lesões nas mãos e pés, incluindo as palmas e plantas. “Algo que é bem sugestivo dessa doença, visto que poucas doenças que causam lesões na pele acometem palmas das mãos e plantas dos pés. Além disso, é muito comum lesões na cavidade oral, que geralmente são dolorosas e tendem a levar à recusa alimentar”, fala o especialista, pontuando que o quadro dura cerca de uma semana.

“O tratamento é o suporte da criança com remédios para febre e cuidado especial para manter a aceitação alimentar. É importante evitar alimentos cítricos, quentes ou com muito tempero, além de ser uma opção a dieta mais pastosa em alguns casos”, orienta. “É importante evitar alimentos cítricos, quentes ou com muito tempero”, completa.

Liberato ainda diz que não há um tratamento específico para as lesões, elas vão melhorar sozinhas. “É preciso ter cuidado para não causar nenhum arranhão ou machucar ao coçar ou mexer”, destaca. “O principal ponto de atenção é a recusa alimentar. Devido às lesões da cavidade oral serem dolorosas, algumas crianças têm dificuldade até de engolir a saliva. Nesses casos, pode ser necessário a internação para suporte. Quadros graves são muito raros e geralmente se apresentam com cansaço, aceleração do coração e tremores”, alerta.

Questionado sobre quando o paciente deve procurar atendimento médico de urgência, ele responde: “Se não conseguir se alimentar, ou se o quadro não estiver típico como esperado, com lesões em mãos, pés e boca, com febre. Se febre de difícil controle, cansaço, tremores ou dúvida no diagnóstico”. E ainda orienta sobre como evitar que outras pessoas da família se contaminem. “Evitar o contato próximo, se possível, usando máscara, higienizando as mãos, e não compartilhando utensílios”, conclui Liberato, que finaliza informando que o paciente pode pegar a doença mais de uma vez e que ainda não existe vacina.

‘NEM SABIA QUE EXISTIA’

Eliezer, marido de Viih Tube e pai das crianças, contou que não conhecia o vírus, popularmente conhecido como mão-pé-boca. Em uma publicação nas redes sociais, o empresário, ex-BBB e influenciador digital compartilhou um momento de cuidado com a família.

"Hoje eu estou de enfermeiro de plantão. Viih, Lua e Ravi pegaram o vírus mão, pé, boca. Todo mundo meio arriado", escreveu o famoso, ao mostrar que levou sopa para a esposa. Em seguida, confessou: "Não me pergunte que vírus é esse porque eu nem sabia que existia um vírus chamado 'mão, pé, boca'".

