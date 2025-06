Médico alerta para doença enfrentada por Edson Celulari: 'Câncer não espera'

Edson Celulari tornou público o diagnóstico de um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático

Em 2016, Edson Celulari (67) tornou público o diagnóstico de um linfoma não-Hodgkin , tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo. Hoje, quase dez anos depois, o ator está curado, mas já revelou que se sentiu inseguro quando descobriu a doença.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho , quanto antes o câncer foi detectado, maiores são as chances do tratamento ser bem sucedido.

"O câncer não espera, e o tempo é um dos fatores mais preciosos nesse contexto. A atitude do Edson em compartilhar publicamente seu diagnóstico também foi muito importante para conscientizar a população sobre a importância de procurar ajuda médica ao menor sinal de alerta. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença na luta contra o câncer", afirma.

O que é o linfoma não-Hodkin?

O oncologista explica que o linfoma não-Hodgkin é um tipo de câncer que se origina nos linfócitos, células do sistema imunológico que circulam pelo sangue e se concentram em órgãos como os gânglios linfáticos, baço e medula óssea.

"Ao contrário do linfoma de Hodgkin, que tem características bem específicas, o não-Hodgkin representa um grupo bastante diverso de linfomas, com diferentes comportamentos clínicos e graus de agressividade. Pode surgir em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nos linfonodos", esclarece.

Quais os sintomas?

Em alguns casos, o linfoma pode afetar órgãos específicos e gerar sintomas localizados, como dor abdominal, tosse ou falta de ar. O oncologista destaca os principais sinais.

Aumento de gânglios (ínguas) no pescoço, axilas ou virilha, geralmente indolores;

Febre persistente;

Suor noturno excessivo;

Perda de peso sem causa aparente;

Fadiga;

Coceira no corpo;

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), com dados divulgados em 2022, nos últimos 25 anos, o número de casos de LNH duplicou, com um crescimento mais acentuado em pessoas acima dos 60 anos. Por isso, o Dr. Jorge Abissamra reforça, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce.

"Os avanços no tratamento melhoraram bastante as chances de cura ou controle a longo prazo. Muitos pacientes vivem bem e por muitos anos após o diagnóstico. O linfoma pode se espalhar rapidamente, o que exige uma avaliação criteriosa e início de tratamento adequado o quanto antes. Felizmente, mesmo os casos avançados podem ter boa resposta com os tratamentos disponíveis hoje, que incluem quimioterapia, imunoterapia e, em alguns casos, radioterapia", finaliza o oncologista.

