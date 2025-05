Médico alerta para doença de Pabllo Vittar: ‘Deve evitar esses gatilhos sempre que possível’

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico João Marcello Branco detalha diagnóstico de Pabllo Vittar e diz que é possível manter uma rotina agitada como a da cantora

Pabllo Vittar (31) compartilhou um vlog na última sexta-feira, 9, contando como foi a sua apresentação na abertura do show de Lady Gaga (39), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e disse que estava doente quando tocou para os fãs da celebridade. No vídeo, a cantora surgiu raspando a cabeça e disse que iria fazer isso para se montar com mais facilidade ao longo do final de semana, por conta das perucas que usaria nos eventos. Foi aí que ela revelou que estava se recuperando de um quadro de bronquite asmática. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico clínico geral João Marcello Branco detalha a doença.

Segundo o especialista, a bronquite asmática é um termo popular para a asma brônquica. “Essa condição causa o estreitamento dos brônquios, comprometendo a troca gasosa e a oxigenação do sangue. Os sintomas mais comuns incluem falta de ar, chiado no peito (às vezes comparado ao miado de um gato), sensação de aperto no peito, cansaço e, em casos mais graves, coloração arroxeada nas extremidades (lábios e dedos)”, explica.

As crises podem ser desencadeadas por uma resposta exagerada do sistema imunológico a fatores alérgicos ou irritantes. “Em ambientes como shows, a exposição a fumaça, poeira, perfumes fortes, mofo, ácaros, variações de temperatura ou umidade pode desencadear uma crise aguda. Por isso, pessoas com bronquite asmática devem evitar esses gatilhos sempre que possível”, informa João.

Questionado sobre a diferença entre bronquite comum e bronquite asmática, o médico responde: “A chamada “bronquite asmática” é, na verdade, um nome popular para a asma brônquica. Já a bronquite comum geralmente é causada por infecções virais e tem duração limitada, podendo causar tosse com ou sem secreção. A asma brônquica, por outro lado, é uma doença inflamatória crônica que afeta os brônquios, provocando crises recorrentes de falta de ar, chiado e tosse”.

A bombinha de ar ajuda no controle da doença e o especialista pontua: “O tratamento com bombinha pode ser feito de duas formas principais: Com broncodilatadores, que agem rapidamente para abrir os brônquios e aliviar os sintomas de falta de ar durante as crises; e com corticoides inalados, que têm ação anti-inflamatória e ajudam a controlar a doença a longo prazo, prevenindo novas crises”.

João garante que é possível manter uma rotina agitada mesmo com bronquite asmática. “Desde que a doença esteja bem controlada. Isso inclui o uso correto das medicações, acompanhamento médico regular e controle ambiental, evitando os gatilhos conhecidos. Algumas atividades físicas podem ser feitas com orientação médica, como a natação. No entanto, mudanças bruscas de temperatura, exposição a alérgenos e o estresse excessivo podem aumentar o risco de crises, por isso devem ser evitados”, finaliza.

‘AGORA USO ATÉ BOMBINHA DE AR’

Ninguém sabia, mas quando abriu o show da norte-americana Lady Gaga, Pabllo Vittar estava doente. Foi isso o que ela revelou em seu blog pessoal, disponibilizado nas redes sociais. Em uma gravação feita um dia antes da apresentação e liberada só agora no TikTok, ela conta sobre o diagnóstico.

"Fiquei com bronquite, descobri que estava com bronquite asmática. Agora uso até bombinha de ar. Uso máscara no aeroporto, não é para me disfarçar", disse a famosa, acrescentando que estava usando máscaras porque não queria contrair outra doença respiratória além da bronquite, como gripe, por exemplo. "Já estava ruim, aí estou vindo aqui para Gaga, estou me recuperando, aí vocês querem que eu venha sorrindo, não dá. Nesse momento importantíssimo, quero estar bem saudável", defendeu a artista.

"Descobri que estava com bronquite asmática", diz Pabllo Vittar - Fotos: Reprodução/TikTok

