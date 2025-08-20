Médico alerta para doença de Luciano Szafir: 'Aumento da sensibilidade dolorosa'

Em conversa com a CARAS Brasil, o Dr. Fábio Jennigs alertou para a doença que Luciano Szafir revelou sofrer em 2022; saiba mais
Luciano Szafir (56) revelou em 2022 que sofre de artrose. Ainda naquele ano, ao jornal O Globo, o galã contou que um quadro de Covid-19 piorou os sintomas da doença. Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings alertou e explicou como ocorre este quadro.
A osteoartrite, popularmente chamada de artrose, é uma doença degenerativa das articulações no corpo. Segundo dados da OMS, 60% dos indivíduos afetados são mulheres e 73% dos casos gerais são acima dos 55 anos: "Ela é uma doença crônica progressiva que envolve alterações degenerativas e inflamação nas articulações que levam à dor e limitação da capacidade física em vários graus. No mundo inteiro, é a doença que mais afeta as articulações e estima-se que incapacita aproximadamente 300 milhões de indivíduos no mundo inteiro. A osteoartrite é a causa principal de dor articular, perda de funcionalidade, redução de mobilidade e queda da qualidade de vida em pessoas idosas. O joelho é a articulação que mais sofre com essa doença, seguido pela coluna, quadril e mãos."
Segundo o reumatologista, os principais sintomas são as dores nas articulações que pioram com os movimentos. A evolução do quadro causa dor contínua. Inchaços, rigidez articular e redução de mobilidade fazem parte dos sinais. Em casos mais graves e de forma longa, pode ocorrer deformidade das juntas e perda total de movimentos.
O médico comenta que o diagnóstico da osteoartrite é principalmente clínico, feito a partir da análise da história e do exame físico do paciente. Exames de imagem, como radiografias e ressonância magnética, podem ser usados para complementar o diagnóstico. É importante também descartar outras possíveis causas para os sintomas, como doenças inflamatórias ou metabólicas.
No caso de Szafir, com a Covid-19, o Dr. Fabio explica o motivo de uma doença infecciosa piorar o quadro da artrose: "Processos infecciosos virais ou bacterianos provocam sintomas sistêmicos como febre, dores musculares e articulares. Caso a pessoa já tenha osteoartrite, os sintomas serão mais pronunciados nas articulações comprometidas. Isso porque, a doença leva ao aumento da sensibilidade dolorosa do local afetado."
O tratamento, segundo o Dr. Fabio, não tem uma cura definitiva, mas busca controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. O foco principal são as terapias não medicamentosas:
Exercícios físicos orientados;
Redução do peso corporal;
Educação do paciente sobre a doença para promover mudanças de comportamento.
Para o alívio rápido da dor, podem ser usados anti-inflamatórios, mas eles não são recomendados para uso contínuo devido aos efeitos colaterais. Suplementos condroprotetores (como glucosamina e colágeno), podem ser usados, mas o especialista ressalta que eles não têm eficácia comprovada. Podem ser usadas as infiltrações intra-articulares como outra opção de tratamento. Elas podem ser feitas com: corticosteroides para reduzir a dor e o inchaço a curto e médio prazo e ácido hialurônico para melhorar a dor e a mobilidade.
Dr. Fabio Jennings é médico reumatologista (CRM 86539 SP) do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- California (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo- Unifesp. Atua também como Supervisor e Assistente da residência de reumatologia da Unifesp e como coordenador da comissão de mídias da Sociedade Paulista de reumatologia e coordenador da comissão de reabilitação e exercício físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
