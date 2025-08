Médico alerta para dieta que fez Deborah Secco perder 16kg: 'Extremamente perigoso'

Deborah Secco seguiu um cardápio restritivo e eliminou 16kg; em conversa com a CARAS Brasil, o médico Marcelo Silva alertou para o caso

Deborah Secco relembrou no Que História É Essa, Porchat? uma dieta extrema que seguiu para filmar o longa Boa Sorte em 2014. A sua personagem era protagonista e sofria com HIV. A atriz revelou que se alimentava de apenas dois ingredientes: suco verde e um quarto de mamão. Ao final do processo, ela teve um momento de comer tudo que teve vontade e foi parar no hospital. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Silva fez um alerta sobre esta alimentação.

Riscos

O nutrólogo alertou que esse tipo de dieta é muito perigosa e explicou o motivo: “ Perder 16 quilos em apenas 30 dias com uma dieta baseada em mamão e suco verde é extremamente perigoso. Esse tipo de alimentação é deficiente em proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais essenciais. O corpo entra em carência nutricional severa. Lembrando que dietas assim colocam o corpo em estado de alerta de sobrevivência. Posteriormente, qualquer coisa que você coma, ele vai querer acumular em forma de gordura. O corpo entende que talvez você queira passar por essa privação novamente, então começa a estocar. "

Marcelo também aponta que os efeitos internos no corpo afetam todo o funcionamento dele, incluindo queda hormonal e alteração de fluxo menstrual: “Podem ocorrer perda de massa muscular, queda de cabelo, enfraquecimento do sistema imunológico, tonturas, alterações hormonais e até riscos cardíacos, como arritmias. Além disso, esse tipo de dieta afeta seus hormônios, altera o fluxo menstrual, reduz a libido, e prejudica até os hormônios tireoidianos. Isso se reflete em unhas frágeis, pele opaca e aumento da vulnerabilidade a doenças .”

Dietas restritivas

Especialista em nutrologia pela USP, Silva também explica que as dietas baseadas em restrições alimentares não são muito recomendadas e diz o motivo: "Elas podem até gerar perda de peso rápida, mas comprometem a saúde. O ideal é uma alimentação variada, equilibrada e com orientação profissional. Reeducação alimentar funciona melhor do que qualquer método radical, como uma alimentação rica em proteína de alto valor biológico: carne vermelha, frango, peixe e ovos. Essa deve ser a nossa prioridade no prato .”

Orgia alimentar

Secco também disse que, ao terminar as gravações, teve um momento de "orgia alimentar", isto é, comer tudo que passou vontade: "Comi tudo de uma vez e fui parar no hospital. Foi difícil voltar a comer normal".

O médico finalizou explicando que é normal a compulsão ocorrer após períodos de privação e acrescentou contando os riscos que isso pode trazer: “Após um período de privação extrema, é comum o organismo reagir com compulsão. O corpo entende que precisa estocar energia, e isso gera episódios de descontrole alimentar. Esses episódios podem provocar picos de glicemia, desconfortos gastrointestinais e ganho de peso rápido. Além disso, aumentam o risco de desenvolver transtornos alimentares como bulimia ou compulsão alimentar periódica .”

FIQUE POR DENTRO DO MUNDO DOS FAMOSOS SEGUINDO A CARAS NO INSTAGRAM: