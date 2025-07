Médico alerta para dieta de Virginia: 'Pode agravar doenças autoimunes'

Virginia já seguiu uma dieta que tem feito sucesso no mundo dos famosos; em entrevista à CARAS, o nutrólogo Dr. Marcelo Silva alertou para o cardápio

No final do ano passado, Virginia Fonseca (26) revelou que estava com uma dieta que se popularizou entre as famosas por conta do seu baixo índice calórico. Trata-se da dieta do ovo. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Silva explicou do que se trata o cardápio e fez um alerta sobre esta alimentação,

O que é a dieta do ovo?

A dieta do ovo se popularizou e, inclusive, virou tópico em 2025 com a participação de Gracyanne Barbosa no Big Brother Brasil. Ela é bem simples: comer uma certa quantidade de ovos em suas refeições. Em um story, Virginia mostrou um prato com 6 ovos inteiros e duas gemas cozidas. O nutrólogo com formação na USP, explica o motivo da popularidade: "A dieta a base de ovos tem ganhado popularidade por promover um déficit calórico, já que a ingestão se concentra, basicamente, em ovos no café da manhã, almoço e jantar, o que pode, sim, l evar à redução do percentual de gordura corporal. No entanto, é fundamental destacar que essa abordagem não serve para todo mundo."

Contraindicações

O médico pontua que existem casos e casos para seguir a dieta. Dr. Marcelo pontua que algumas pessoas - como ele - possuem uma sensibilidade genética ao ovo. Com isto, podem ocorrer algumas complicações. O especialista cita outros casos que seguir esta alimentação não é recomendada: "Esta sensibilidade causa enxaquecas, dores articulares, aumento de rinite alérgica e sinusite. Esse tipo de reação é um fenômeno imunológico, diferente da alergia, que é mais aguda, e também da intolerância, que é de origem enzimática. Além disso, algumas pessoas com predisposição podem agravar doenças autoimunes - ou desenvolverem - ao consumirem alimentos aos quais têm sensibilidade."

Marcelo também faz outro alerta e reforça que o foco é individual e cada cardápio é individualizado, montado para cada paciente e baseado em suas necessidades: "É importante respeitar a individualidade metabólica. Um alimento pode ser extremamente saudável para uma pessoa e prejudicial para outra. É preciso avaliar o histórico clínico, os sintomas, os exames, e considerar as predisposições genéticas de cada paciente. "

Quais os benefícios do ovo?

Por fim, o nutrólogo fala sobre o motivo desta proteína ser tão popular nas dietas e ter até mesmo um cardápio voltado apenas para o seu consumo: "Ele é rico em proteínas de alto valor biológico, contém colina — substância essencial para a memória e prevenção do Alzheimer —, e também a Zeaxantina, presente principalmente na gema, que ajuda na saúde ocular. A gema, aliás, concentra a maioria dos nutrientes do ovo. O único nutriente que o ovo não tem é a vitamina C, que está presente apenas nos alimentos de origem vegetal. O fato de o ovo conter praticamente tudo necessário para formar um pintinho já mostra o quão completo ele é. Mas, novamente: o que é excelente para um, pode não funcionar para outro. A avaliação individual é indispensável."

