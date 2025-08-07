Médico alerta para dieta de Gaby Amarantos: 'Arriscada'

Gaby Amarantos seguiu uma dieta que a ajudou a eliminar 35kg; em conversa com a CARAS Brasil, o nutrólogo Marcelo Silva falou sobre seus riscos

A estrela Gaby Amarantos revelou no final de 2023 que seguiu um cardápio que a ajudou a eliminar 35kg: a dieta biogênica. Em conversa com a CARAS Brasil, o nutrólogo Marcelo Silva falou sobre os riscos e benefícios que a alimentação pode trazer para quem deseja seguir.

O que é a dieta biogênica?

O especialista formado pela USP alertou, primeiramente, que as dietas devem ser acompanhadas de um profissional que entenda as necessidades do paciente e adeque o cardápio para cada corpo. Sobre esta em específico, ele explica: " Ela é um padrão alimentar que propõe o consumo exclusivo ou majoritário de alimentos crus, naturais e, em muitos casos, de origem vegetal. A ideia central é que esses alimentos estariam 'vivos' e, portanto, promoveriam mais saúde e vitalidade. Em geral, excluem-se alimentos processados, industrializados e, muitas vezes, até mesmo proteínas de origem animal."

O médico também acrescenta que existem contraindicações para algumas pessoas, justamente pela exclusão de alguns nutrientes: "Pode ser especialmente arriscada para pessoas com deficiências nutricionais, gestantes, idosos, crianças, adolescentes em fase de crescimento ou pacientes com doenças autoimunes, ou crônicas. Quando você opta por excluir proteínas animais, é necessário estar ciente de que isso pode exigir suplementações específicas — como ferro (sulfato ferroso), vitamina B12, B9, entre outros — já que essas substâncias são de difícil obtenção ou absorção apenas por meio de fontes vegetais. Por exemplo, o ferro presente em alimentos de origem vegetal (como feijões) é muito pouco absorvido pelo nosso corpo, diferentemente do ferro da carne vermelha."

Riscos e benefícios

O Dr. Marcelo também afirma que os riscos superam os benefícios e os elenca:

Deficiências nutricionais importantes, como falta de ferro, vitamina B12, proteínas e outros micronutrientes essenciais;

Dores musculares e sintomas semelhantes aos da fibromialgia, que podem surgir devido ao consumo excessivo de grãos crus, ricos em lectinas — substâncias que o organismo pode ter dificuldade de digerir, podendo inclusive desencadear respostas autoimunes;

Baixa adesão: muitos pacientes não conseguem sustentar esse tipo de dieta por mais de 20 ou 30 dias, o que mostra que ela pode ser pouco prática ou insustentável a longo prazo.

Por fim, ele reforça que os efeitos positivos são iniciais e que costumam estar mais relacionais a retirada de industrializados. E reforça que a supervisão de um médico é necessária para qualquer dieta.

