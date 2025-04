Médico alerta para diagnóstico de Lady Gaga em mulheres: 'Aproximadamente 90%'

Em 2017, Lady Gaga chegou a cancelar um show no Brasil por conta de dores severas; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings explica

A 'Mother Monster', título pelo qual Lady Gaga (39) é conhecida, está de volta ao Brasil após 13 anos da sua última passagem. Ela desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 29, para o megashow no dia 3 de maio na Praia de Copacabana. Em 2017, ela cancelou show no Rock in Rio por conta do diagnóstico de fibromialgia .

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista, explica a condição de saúde da cantora. No ano de 2017, Lady Gaga seria atração do Rock in Rio, mas teve problemas e cancelou sua apresentação. À época, ela precisou ser internada em um hospital por conta das severas dores causadas pela fibromialgia.

Quando cancelou o show em 2017, Lady Gaga desabafou nas redes sociais: "Brasil, estou devastada. Não estou bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo agora", trecho traduzido do anúncio da cantora.

OPINIÃO MÉDICA

Segundo o Dr. Fabio Jennings, a fibromialgia é uma síndrome de dor crônica caracterizada pela dor difusa pelo corpo, acometendo músculos e articulações. O especialista explica que estímulos periféricos comuns e inofensivos são sentidos e interpretados pelo organismo como uma dor intensa.

Apesar de o sintoma da dor ser o mais conhecido, o Dr. Fabio aponta que a doença também se manifesta de outras formas:

Sono ruim;

Fadiga;

Sintomas depressivos;

Dores de cabeça;

Alterações do hábito intestinal;

Descondicionamento físico.

"Não há uma causa específica definida, mas está relacionada a um desequilíbrio do controle de dor pelo sistema nervoso central [...] Existem fatores predisponentes identificados para a síndrome como os hereditários, hormonais, psicológicos, grandes traumas físicos e o sedentarismo. E a síndrome não é considerada uma condição autoimune", declara.

ACOMETE MAIS MULHERES

No ano de 2019, o National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases divulgou dados onde foi informado que a maioria dos pacientes com fibromialgia são mulheres e o Dr. Fabio Jennings explica este estudo.

"Sim, aproximadamente 90% dos acometidos são mulheres. Acredita-se que haja uma influência dos hormônios femininos e também na sensibilidade constitucional das mulheres à dor", avalia. Contudo, o reumatologista reforça.

"Nenhum fator isoladamente foi comprovado ser o causador da fibromialgia. É importante uma avaliação inicial holística para investigar fatores associados e excluir outras doenças autoimunes como o Lupus Eritematoso sistêmico. O acompanhamento médico regular é fundamental para customizar o tratamento e identificar o aparecimento de doenças associadas", explica.

EXISTE TRATAMENTO?

Os tratamentos mais eficazes são os não medicamentosos, especialmente os exercícios físicos individualizados e graduais."O exercício físico ajuda não somente no controle da dor, mas também da fadiga, do sono ruim, dos sintomas depressivos, etc, melhorando a capacidade funcional das pessoas com fibromialgia", afirma o Dr. Fabio Jennings. O especialista complementa sobre outras alternativas.

"Também, as terapias psicológicas comportamentais são eficazes em um grupo de pacientes. Os medicamentos utilizados no tratamento são os analgésicos comuns, os antidepressivos, os anticonvulsivantes e os relaxantes musculares [...] Atualmente, novos agentes como os canabinoides e as terapias de neuromodulação estão sendo estudados com resultados promissores", finaliza ao avaliar o caso da cantora Lady Gaga.

