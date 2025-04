Médico alerta para diagnóstico de Joelma: 'Importante que as pessoas não subestimem'

A cantora Joelma foi internada esta semana após sentir fortes dores abdominais e ser diagnosticada com uma condição bastante comum

A cantora Joelma precisou procurar atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, após sentir um desconforto abdominal e foi diagnosticada com infecção urinária. Após a realização de exames, foi confirmado o quadro da artista, que precisou cancelar sua participação no especial de 60 anos da Globo.

A informação foi confirmada por meio de uma nota compartilhada em seu perfil oficial. "A cantora Joelma precisará fazer uma pequena pausa em seus trabalhos por orientação médica. No último domingo, 27 de abril de 2025, a artista sentiu um desconforto abdominal e foi prontamente atendida pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia", informaram.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, sobre a condição de saúde que afetou a cantora.

O especialista alerta: "As infecções urinárias são muito comuns nas mulheres. E as complicações [...] das infecções mais graves, que acabam às vezes afetando os rins, geralmente estão associadas à falta de importância que as pessoas dão à infecção urinária", afirma.

"É muito importante que as pessoas não subestimem as infecções urinárias, as cistites. Se elas tiverem com ardência para urinar, queimação, desconforto urinário, com dor, as pessoas precisam procurar ajuda porque é isso que acaba levando às complicações", complementa.

ESTRESSE É UM GRANDE VILÃO

Segundo o nefrologista, é importante ficar atento com o estresse, pois este é um componente que afeta a imunidade de forma negativa, enfraquecendo o sistema de defesa do corpo e tornando-o mais suscetível a doenças.

"Nós sabemos que o estresse está relacionado ao aumento de chance de infecções, de infecções oportunistas [...] As bactérias, os fungos, aproveitam uma queda da resistência para poder aparecer. É importante, que as pessoas não subestimem as cistites e tratem elas corretamente para que não tenha complicações mais graves", finaliza ao analisar o caso da cantora Joelma.

