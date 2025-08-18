CARAS Brasil
  Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'
Bem-estar e Saúde / O QUE ELA TEVE?

Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explica o diagnóstico de Camila Pitanga e chama atenção para quando desconfiar do quadro

Dr. Igor Maia Marinho
por Dr. Igor Maia Marinho

Publicado em 18/08/2025, às 19h37 - Atualizado às 19h39

Camila Pitanga teve pneumonia assintomática em março de 2024 - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews
Camila Pitanga teve pneumonia assintomática em março de 2024 - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Em março do ano passado, Camila Pitanga(48) usou seu perfil do Instagram para contar que foi diagnosticada com pneumonia silenciosa, ou assintomática, como também é conhecida a doença. Agora, a atriz está completamente recuperada, mas, à época, desabafou sobre o diagnóstico. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho

“Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada [...] fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja, sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração”, escreveu em 2024.

O que diz o infectologista?

O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP  e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP),explica o diagnóstico. 

Segundo o médico, pneumonia assintomática descreve um quadro atípico de pneumonia, em que os sintomas clássicos como febre, tosse, dor no peito ou falta de ar podem estar ausentes ou serem muito sutis. "Em muitos casos são sinais leves ou inespecíficos, mas ainda assim indicam uma infecção pulmonar que pode evoluir para complicações se não tratada", alerta. 

Quando suspeitar?

No ano de 2024, houve um aumento de 5% no número total de internações por pneumonia no sistema público de saúde brasileiro em relação ao ano anterior — foram 701 mil pacientes internados, contra 666,9 mil em 2023, segundo o DataSUS.

Como a pneumonia assintomática não costuma apresentar sintomas, o Dr. Igor Maia Marinho aponta sinais que exigem atenção ou que podem indicar que um paciente está com a pneumonia assintomática, porém ele reforça que cada caso é individual, exigindo exames e avaliação de um médico especialista. 

"Mesmo sem sintomas clássicos, suspeite do quadro se houver cansaço persistente por mais de 2–3 dias, sensação de fraqueza ou fadiga inexplicada, qualquer desconforto respiratório leve ou mal-estar que não passa. Nessas situações, é importante buscar avaliação médica. O diagnóstico envolve exames como hemograma, exames de imagem (radiografia ou tomografia de tórax) e, se necessário, análises laboratoriais para identificar o agente causador, como hemoculturas", declara.

Qual o tratamento?

O Dr. Igor Maia Marinho menciona que o tratamento depende da causa e deve sempre ser acompanhando por um médico especialista que identifica o quadro clínico pelos exames. Abaixo, o infectologista detalha.

  1. "Se for bacteriana, indica-se o uso de antibióticos, que devem ser tomados até o final do tratamento, mesmo após a melhora dos sintomas";
  2. "Se for identificada uma causa viral, na maioria dos casos, o sistema imunológico resolve o quadro. Podem ser usados antivirais (quando indicados)";

"Em ambos os cenários, é fundamental: Repouso adequado, Hidratação, Uso de anti-inflamatórios ou analgésicos para aliviar sintomas incômodos (por exemplo, tosse ou febre, se presentes). O cuidado médico contínuo é essencial para prevenir possíveis complicações. É importante lembrar ainda que existem vacinas para prevenir as pneumonias, como a vacina contra Influenza, a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório e a Vacina Pneumococcica. É importante consultar um médico e checar se você está no grupo que tem indicações de vacinação", finaliza o infectologista.

Dr. Igor Maia Marinho

Dr. Igor Maia Marinho é médico infectologista (CRMSP 175898) formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), onde atualmente atua como preceptor e em atividades com os alunos e médicos em formação. Atualmente, é médico na Clínica Sartor. Além da formação no Brasil, possui fellowship em um dos melhores hospitais do mundo, a Cleveland Clinic (Ohio - MA) em Infectologia.

