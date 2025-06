Médico alerta para crise enfrentada por Fabiana Justus: 'Alimentação pode influenciar'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel explica a crise enfrentada por Fabiana Justus e chama atenção para os sintomas

No mês de abril, Fabiana Justus (38) preocupou os fãs ao contar que sofreu com uma crise de tontura . O momento aconteceu enquanto a influenciadora fazia seu treino de musculação. À época, ela tornou público a informação de que convive com a labirintite .

Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial.

QUAL A RELAÇÃO?

Segundo o especialista, é importante esclarecer que o termo labirintite é uma forma popular para descrever a “vestibulopatia” ou “distúrbio vestibular”. Trata-se de uma alteração no labirinto, estrutura localizada no ouvido interno, responsável pelo equilíbrio e percepção de movimento.

A filha de Roberto Justus (70) confessou que convive com a labirintite há muitos anos e fazia muito tempo que não tinha uma crise. A empresária se espantou e reforçou que os cuidados com a saúde, sobretudo, com a alimentação: "Está bem saudável, sem açúcar, que são gatilhos para labirintite", disse nas redes sociais. O Dr. Guilherme Scheibel responde que existe sim uma relação.

"Embora nem sempre seja a causa principal, a alimentação pode influenciar diretamente nos episódios de vertigem, especialmente em quadros relacionados ao labirinto. Alimentos ricos em açúcar, cafeína, sódio em excesso, álcool ou jejum prolongado podem desencadear ou piorar os sintomas.

Além disso, distúrbios metabólicos como hipoglicemia ou desidratação também afetam o equilíbrio. Por isso, manter uma rotina alimentar equilibrada e bem distribuída ao longo do dia é uma das formas de prevenir as crises", declara.

Sinais que chamam atenção

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 30% da população mundial apresentou sintomas de tontura, um dos possíveis sinais da labirintite. Por isso, o Dr. Guilherme Scheibel chama atenção para os sinais da condição.

"Quando a pessoa relata que 'tudo gira', é um indicativo típico de que o labirinto está comprometido. Essa sensação de rotação pode durar alguns minutos ou horas, dependendo da causa, e costuma ser muito incapacitante", orienta.

Existe tratamento?

Segundo o Dr. Guilherme Scheibel o tratamento para labirintite depende muito da causa da vertigem, e é importante reforçar que cada caso é individual e exige acompanhamento com um especialista. Abaixo, ele destaca alguns cuidados para quem tem este diagnóstico.

Medicamentos antivertiginosos e antieméticos para alívio imediato dos sintomas;

Correção dos fatores desencadeantes, como alimentação, estresse ou sono irregular;

Em alguns casos, fisioterapia vestibular, que reeduca o equilíbrio e reduz a sensibilidade do labirinto;

E para quadros mais específicos, como a VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna), manobras físicas guiadas por especialistas são altamente eficazes.

"Além disso, a orientação é manter-se bem hidratado, evitar movimentos bruscos, reduzir o consumo de estimulantes e consultar um otorrinolaringologista assim que os sintomas aparecerem. Diagnóstico precoce e tratamento correto fazem toda a diferença para que a vertigem não comprometa a qualidade de vida", finaliza o médico.

